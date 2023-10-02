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В Москве начали прием заявлений на регистрацию браков в январские праздники - РИА Новости, 02.10.2023
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07:47 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/brak-1899826773.html
В Москве начали прием заявлений на регистрацию браков в январские праздники
В Москве начали прием заявлений на регистрацию браков в январские праздники - РИА Новости, 02.10.2023
В Москве начали прием заявлений на регистрацию браков в январские праздники
Московские ЗАГСы начали принимать заявления на регистрацию брака в январские праздники в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T07:47
2023-10-02T07:47
москва
светлана уханева
общество
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Московские ЗАГСы начали принимать заявления на регистрацию брака в январские праздники в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города. "Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака на январские праздники. Торжественные церемонии пройдут с 4 по 7 января 2024 года... Во дворцах бракосочетания № 4 и "Шипиловский" пары ждут 4 и 6 января, а во дворцах бракосочетания № 1 и "Южное Бутово" - 5 и 7 января", - говорится в сообщении. По словам начальника столичного Управления ЗАГС Светланы Уханевой, особую торжественную атмосферу создают новогодние украшения в городе и во дворцах бракосочетания, а январь - это один из самых популярных месяцев для подачи заявления. Как отметила Уханева, в период праздников влюбленные смогут сделать это онлайн. Уточняется, что госпошлина составляет 350 рублей. "В праздники ЗАГСы оформляют новогодними украшениями и устанавливают в них большие елки, а ведущие церемоний произносят уникальную праздничную речь. Кроме того, во дворцах бракосочетания № 1 и № 4 струнное трио исполняет для молодоженов популярные новогодние композиции", - говорится на сайте.
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москва, светлана уханева, общество
Москва, Светлана Уханева, Общество
В Москве начали прием заявлений на регистрацию браков в январские праздники

ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на регистрацию брака в январские праздники

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов
Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Московские ЗАГСы начали принимать заявления на регистрацию брака в январские праздники в 2024 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.
«
"Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на регистрацию брака на январские праздники. Торжественные церемонии пройдут с 4 по 7 января 2024 года... Во дворцах бракосочетания № 4 и "Шипиловский" пары ждут 4 и 6 января, а во дворцах бракосочетания № 1 и "Южное Бутово" - 5 и 7 января", - говорится в сообщении.
По словам начальника столичного Управления ЗАГС Светланы Уханевой, особую торжественную атмосферу создают новогодние украшения в городе и во дворцах бракосочетания, а январь - это один из самых популярных месяцев для подачи заявления. Как отметила Уханева, в период праздников влюбленные смогут сделать это онлайн.
Уточняется, что госпошлина составляет 350 рублей.
"В праздники ЗАГСы оформляют новогодними украшениями и устанавливают в них большие елки, а ведущие церемоний произносят уникальную праздничную речь. Кроме того, во дворцах бракосочетания № 1 и № 4 струнное трио исполняет для молодоженов популярные новогодние композиции", - говорится на сайте.
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