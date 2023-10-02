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"Были уничтожены": в США сделали неожиданное признание о ВСУ
"Были уничтожены": в США сделали неожиданное признание о ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023
"Были уничтожены": в США сделали неожиданное признание о ВСУ
В украинской армии не осталось военных, которых фундаментально готовили США и НАТО на протяжении многих лет, поскольку они все были уничтожены, заявил бывший... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:39
2023-10-02T14:39
2023-10-02T14:39
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В украинской армии не осталось военных, которых фундаментально готовили США и НАТО на протяжении многих лет, поскольку они все были уничтожены, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в на своем YouTube-канале The New Atlas."Профессиональные военные, которых США и НАТО готовили на Украине с 2014 года по 2022, были уничтожены Россией с начала спецоперации", – отметил он.Берлетик подчеркнул, что именно по этой причине сейчас в рядах ВСУ воюют в основном необученные люди.Издание Business Insider сообщало со ссылкой на американского инструктора, который занимается обучением украинских солдат, что далеко не все западные военные методики пойдут на пользу ВСУ, а стандарты НАТО - понятие расплывчатое.Журнал Foreign Policy также писал, что не менее 30 стран провели обучение 84 тысяч украинских военных на полигонах по всему миру.
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в мире, сша, украина, россия, нато, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Были уничтожены": в США сделали неожиданное признание о ВСУ
Экс-морпех Берлетик: в ВСУ не осталось основательно подготовленных НАТО бойцов