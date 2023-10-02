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Российский боец рассказал, как вытащил раненых сослуживцев из-под обстрела - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/boets-1899915087.html
Российский боец рассказал, как вытащил раненых сослуживцев из-под обстрела
Российский боец рассказал, как вытащил раненых сослуживцев из-под обстрела - РИА Новости, 02.10.2023
Российский боец рассказал, как вытащил раненых сослуживцев из-под обстрела
Боец Южной группировки ВС РФ под обстрелом вынес двух раненых товарищей из боя, одного из них пришлось нести на плечах несколько сотен метров - об этом... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:42
2023-10-02T12:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Боец Южной группировки ВС РФ под обстрелом вынес двух раненых товарищей из боя, одного из них пришлось нести на плечах несколько сотен метров - об этом рассказал РИА Новости сам боец с позывным "Мексиканец". "Работа была 3 февраля, соседняя рота пошла штурмовать, мы были в резерве для помощи в эвакуации, парни попросили боеприпасов, отойти чтобы, там уже сожгли почти все, противник дал жесткий отпор. Мы с группой выдвинулись на эвакуацию. Вывели раненого без ноги, я вскинул его себе на плечи, побежал с ним. Он еще такой: "Брат, брат, мне ветки в глаза". Я ему говорю: "Если я буду тебе ветки убирать, мы здесь останемся вместе". Вытащили его, пока ему помощь оказывали, одного оттащили в безопасную, желтую зону и тут же второго забрали, тоже дотащили под обстрелом. Все живые", - рассказывает боец. Он также отметил, что эвакуационным группам ВС РФ часто приходится выносить раненых бойцов на руках, потому что подъехать к месту боя на специальной технике не всегда возможно. "Ты какое-то время на руках его вынужден тащить, зависит от позиции. Если там бой идет, тогда да, либо потихонечку оттаскиваешь, либо на себя закинул и делаешь рывок, чтобы как можно быстрее отойти в более-менее безопасную зону, чтобы там переложить на носилки и там уже вчетвером перехватить и тащить", - пояснил боец. По его словам, артиллерия ВСУ постоянно бьет по эвакуационным группам ВС РФ, не давая эвакуировать ни российских, ни украинских раненых. Удары корректируются квадрокоптерами.
https://ria.ru/20231002/abrams-1899503750.html
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Российский боец рассказал, как вытащил раненых сослуживцев из-под обстрела

Боец с позывным Мексиканец вытащил двух раненых сослуживцев из-под обстрела ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Боец Южной группировки ВС РФ под обстрелом вынес двух раненых товарищей из боя, одного из них пришлось нести на плечах несколько сотен метров - об этом рассказал РИА Новости сам боец с позывным "Мексиканец".
"Работа была 3 февраля, соседняя рота пошла штурмовать, мы были в резерве для помощи в эвакуации, парни попросили боеприпасов, отойти чтобы, там уже сожгли почти все, противник дал жесткий отпор. Мы с группой выдвинулись на эвакуацию. Вывели раненого без ноги, я вскинул его себе на плечи, побежал с ним. Он еще такой: "Брат, брат, мне ветки в глаза". Я ему говорю: "Если я буду тебе ветки убирать, мы здесь останемся вместе". Вытащили его, пока ему помощь оказывали, одного оттащили в безопасную, желтую зону и тут же второго забрали, тоже дотащили под обстрелом. Все живые", - рассказывает боец.
Он также отметил, что эвакуационным группам ВС РФ часто приходится выносить раненых бойцов на руках, потому что подъехать к месту боя на специальной технике не всегда возможно.
"Ты какое-то время на руках его вынужден тащить, зависит от позиции. Если там бой идет, тогда да, либо потихонечку оттаскиваешь, либо на себя закинул и делаешь рывок, чтобы как можно быстрее отойти в более-менее безопасную зону, чтобы там переложить на носилки и там уже вчетвером перехватить и тащить", - пояснил боец.
По его словам, артиллерия ВСУ постоянно бьет по эвакуационным группам ВС РФ, не давая эвакуировать ни российских, ни украинских раненых. Удары корректируются квадрокоптерами.
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