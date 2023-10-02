Рейтинг@Mail.ru
В Москве начали тестировать привязку биометрии к карте москвича - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/biometriya-1899953737.html
В Москве начали тестировать привязку биометрии к карте москвича
В Москве начали тестировать привязку биометрии к карте москвича - РИА Новости, 02.10.2023
В Москве начали тестировать привязку биометрии к карте москвича
Оплату проезда по карте москвича с помощью биометрии начали тестировать в метро Москвы и на МЦК, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:20
2023-10-02T14:20
общество
москва
максим ликсутов
московское центральное кольцо (мцк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758123829_0:372:2695:1888_1920x0_80_0_0_537409b8d1535cc2f281bfdc15c7dd7b.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Оплату проезда по карте москвича с помощью биометрии начали тестировать в метро Москвы и на МЦК, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы начали тестировать привязку карты москвича к биометрии. Благодаря новой функции пассажирам с льготным проездом не нужно будет прикладывать карту к турникетам в метро и на МЦК. Достаточно будет привязать ее к биометрии в приложении "Метро Москвы" и проходить через турникеты со специальным стикером", - сказал Ликсутов. Ликсутов отметил, что в тестировании участвуют 100 пассажиров. Новой функцией сможет воспользоваться любой желающий.
https://ria.ru/20230913/biometriya-1896165452.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758123829_694:302:2666:1781_1920x0_80_0_0_3af4040d91ce2bdaf17b9df1623c7870.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве начали тестировать привязку биометрии к карте москвича

В Москве начали тестировать оплату проезда по карте москвича с помощью биометрии

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСоциальная карта москвича
Социальная карта москвича - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Социальная карта москвича. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Оплату проезда по карте москвича с помощью биометрии начали тестировать в метро Москвы и на МЦК, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Мы начали тестировать привязку карты москвича к биометрии. Благодаря новой функции пассажирам с льготным проездом не нужно будет прикладывать карту к турникетам в метро и на МЦК. Достаточно будет привязать ее к биометрии в приложении "Метро Москвы" и проходить через турникеты со специальным стикером", - сказал Ликсутов.
Ликсутов отметил, что в тестировании участвуют 100 пассажиров. Новой функцией сможет воспользоваться любой желающий.
Девушка сдает биометрические данные - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Менее процента россиян оформили отказ от обработки биометрии через МФЦ
13 сентября, 17:15
 
ОбществоМоскваМаксим ЛиксутовМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала