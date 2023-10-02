https://ria.ru/20231002/biometriya-1899953737.html
В Москве начали тестировать привязку биометрии к карте москвича
В Москве начали тестировать привязку биометрии к карте москвича - РИА Новости, 02.10.2023
В Москве начали тестировать привязку биометрии к карте москвича
Оплату проезда по карте москвича с помощью биометрии начали тестировать в метро Москвы и на МЦК, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:20
2023-10-02T14:20
2023-10-02T14:20
общество
москва
максим ликсутов
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Оплату проезда по карте москвича с помощью биометрии начали тестировать в метро Москвы и на МЦК, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы начали тестировать привязку карты москвича к биометрии. Благодаря новой функции пассажирам с льготным проездом не нужно будет прикладывать карту к турникетам в метро и на МЦК. Достаточно будет привязать ее к биометрии в приложении "Метро Москвы" и проходить через турникеты со специальным стикером", - сказал Ликсутов. Ликсутов отметил, что в тестировании участвуют 100 пассажиров. Новой функцией сможет воспользоваться любой желающий.
https://ria.ru/20230913/biometriya-1896165452.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве начали тестировать привязку биометрии к карте москвича
В Москве начали тестировать оплату проезда по карте москвича с помощью биометрии