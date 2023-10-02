https://ria.ru/20231002/biometriya-1899953737.html

В Москве начали тестировать привязку биометрии к карте москвича

В Москве начали тестировать привязку биометрии к карте москвича - РИА Новости, 02.10.2023

В Москве начали тестировать привязку биометрии к карте москвича

Оплату проезда по карте москвича с помощью биометрии начали тестировать в метро Москвы и на МЦК, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:20

2023-10-02T14:20

2023-10-02T14:20

общество

москва

максим ликсутов

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Оплату проезда по карте москвича с помощью биометрии начали тестировать в метро Москвы и на МЦК, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы начали тестировать привязку карты москвича к биометрии. Благодаря новой функции пассажирам с льготным проездом не нужно будет прикладывать карту к турникетам в метро и на МЦК. Достаточно будет привязать ее к биометрии в приложении "Метро Москвы" и проходить через турникеты со специальным стикером", - сказал Ликсутов. Ликсутов отметил, что в тестировании участвуют 100 пассажиров. Новой функцией сможет воспользоваться любой желающий.

https://ria.ru/20230913/biometriya-1896165452.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк)