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Премьер Грузии пообещал не допустить беспорядков в стране - РИА Новости, 02.10.2023
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15:05 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/besporyadki-1899972249.html
Премьер Грузии пообещал не допустить беспорядков в стране
Премьер Грузии пообещал не допустить беспорядков в стране - РИА Новости, 02.10.2023
Премьер Грузии пообещал не допустить беспорядков в стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на фоне сообщений Службы госбезопасности о возможных планах совершить в стране переворот заявил, что власти не... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:05
2023-10-02T15:05
сербия
в мире
грузия
украина
ираклий гарибашвили
михаил саакашвили
агентство по международному развитию сша
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на фоне сообщений Службы госбезопасности о возможных планах совершить в стране переворот заявил, что власти не допустят беспорядков, а все нарушители будут строго наказаны. Служба государственной безопасности Грузии в понедельник сообщила, что в страну в конце сентября прибыли трое граждан Сербии из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактикам по свержению власти. По версии следствия, их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии. "Мы не допустим того, чтобы деструктивные силы вновь разрушили страну. Мы прошли через множество кризисов в стране, начиная с 90-х годов, будь то гражданские волнения, войны или многочисленные дестабилизации. Это единственный период мира и стабильности, который наша команда, правительство, принесла стране. Мы прекрасно знаем, каковы их планы. Их цель – насилие, беспорядки, дестабилизация", - заявил премьер на правительственном заседании. Глава правительства утверждает, что оппоненты желают свергнуть власть насильственным путем и открыть в стране "второй военный фронт". Гарибашвили отметил, что заявления СГБ носят превентивный характер. "Любой, кто приведет в действие эти антигосударственные планы, будет наказан самым строгим образом. Также хотелось бы надеяться, что мы услышим адекватное объяснение от местного офиса USAID", - заявил премьер. Грузия ожидает получить статус кандидата в члены Евросоюза к концу года. Ранее СГБ страны сообщила, что группа граждан планирует в октябре-декабре устроить беспорядки ради смены власти насильственным путем. Авторами плана в ведомстве назвали замглавы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгия Лорткипанидзе, бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили. По данным СГБ, подготовку молодежи вблизи польско-украинской границы проводит организация "Канвас", ядро которой составляет организация "Отпор", участвовавшая в революционных процессах в Сербии. СГБ утверждает, что радикалы планируют расставить палаточный городок в центре столицы, а затем взорвать там бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе.
https://ria.ru/20230919/gruziya-1897165148.html
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сербия, в мире, грузия, украина, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, агентство по международному развитию сша
Сербия, В мире, Грузия, Украина, Ираклий Гарибашвили, Михаил Саакашвили, Агентство по международному развитию США
Премьер Грузии пообещал не допустить беспорядков в стране

Гарибашвили: власти Грузии не допустят беспорядков в стране

© iStock.com / dimarikВид на центр Тбилиси, Грузия
Вид на центр Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© iStock.com / dimarik
Вид на центр Тбилиси, Грузия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на фоне сообщений Службы госбезопасности о возможных планах совершить в стране переворот заявил, что власти не допустят беспорядков, а все нарушители будут строго наказаны.
Служба государственной безопасности Грузии в понедельник сообщила, что в страну в конце сентября прибыли трое граждан Сербии из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактикам по свержению власти. По версии следствия, их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии.
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"Мы не допустим того, чтобы деструктивные силы вновь разрушили страну. Мы прошли через множество кризисов в стране, начиная с 90-х годов, будь то гражданские волнения, войны или многочисленные дестабилизации. Это единственный период мира и стабильности, который наша команда, правительство, принесла стране. Мы прекрасно знаем, каковы их планы. Их цель – насилие, беспорядки, дестабилизация", - заявил премьер на правительственном заседании.
Глава правительства утверждает, что оппоненты желают свергнуть власть насильственным путем и открыть в стране "второй военный фронт". Гарибашвили отметил, что заявления СГБ носят превентивный характер.
"Любой, кто приведет в действие эти антигосударственные планы, будет наказан самым строгим образом. Также хотелось бы надеяться, что мы услышим адекватное объяснение от местного офиса USAID", - заявил премьер.
Грузия ожидает получить статус кандидата в члены Евросоюза к концу года. Ранее СГБ страны сообщила, что группа граждан планирует в октябре-декабре устроить беспорядки ради смены власти насильственным путем. Авторами плана в ведомстве назвали замглавы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгия Лорткипанидзе, бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили. По данным СГБ, подготовку молодежи вблизи польско-украинской границы проводит организация "Канвас", ядро которой составляет организация "Отпор", участвовавшая в революционных процессах в Сербии.
СГБ утверждает, что радикалы планируют расставить палаточный городок в центре столицы, а затем взорвать там бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе.
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СербияВ миреГрузияУкраинаИраклий ГарибашвилиМихаил СаакашвилиАгентство по международному развитию США
 
 
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