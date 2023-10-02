https://ria.ru/20231002/besporyadki-1899972249.html

Премьер Грузии пообещал не допустить беспорядков в стране

Премьер Грузии пообещал не допустить беспорядков в стране - РИА Новости, 02.10.2023

Премьер Грузии пообещал не допустить беспорядков в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на фоне сообщений Службы госбезопасности о возможных планах совершить в стране переворот заявил, что власти не... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:05

2023-10-02T15:05

2023-10-02T15:05

сербия

в мире

грузия

украина

ираклий гарибашвили

михаил саакашвили

агентство по международному развитию сша

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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на фоне сообщений Службы госбезопасности о возможных планах совершить в стране переворот заявил, что власти не допустят беспорядков, а все нарушители будут строго наказаны. Служба государственной безопасности Грузии в понедельник сообщила, что в страну в конце сентября прибыли трое граждан Сербии из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактикам по свержению власти. По версии следствия, их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии. "Мы не допустим того, чтобы деструктивные силы вновь разрушили страну. Мы прошли через множество кризисов в стране, начиная с 90-х годов, будь то гражданские волнения, войны или многочисленные дестабилизации. Это единственный период мира и стабильности, который наша команда, правительство, принесла стране. Мы прекрасно знаем, каковы их планы. Их цель – насилие, беспорядки, дестабилизация", - заявил премьер на правительственном заседании. Глава правительства утверждает, что оппоненты желают свергнуть власть насильственным путем и открыть в стране "второй военный фронт". Гарибашвили отметил, что заявления СГБ носят превентивный характер. "Любой, кто приведет в действие эти антигосударственные планы, будет наказан самым строгим образом. Также хотелось бы надеяться, что мы услышим адекватное объяснение от местного офиса USAID", - заявил премьер. Грузия ожидает получить статус кандидата в члены Евросоюза к концу года. Ранее СГБ страны сообщила, что группа граждан планирует в октябре-декабре устроить беспорядки ради смены власти насильственным путем. Авторами плана в ведомстве назвали замглавы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгия Лорткипанидзе, бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили. По данным СГБ, подготовку молодежи вблизи польско-украинской границы проводит организация "Канвас", ядро которой составляет организация "Отпор", участвовавшая в революционных процессах в Сербии. СГБ утверждает, что радикалы планируют расставить палаточный городок в центре столицы, а затем взорвать там бомбу, чтобы наличие жертв среди мирного населения привело к волнениям в городе.

https://ria.ru/20230919/gruziya-1897165148.html

https://ria.ru/20230929/perevorot-1899467581.html

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сербия, в мире, грузия, украина, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, агентство по международному развитию сша