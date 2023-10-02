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В Москве открыли центр по обучению пилотированию беспилотников - РИА Новости, 02.10.2023
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16:04 02.10.2023 (обновлено: 18:48 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/bespilotniki-1899991265.html
В Москве открыли центр по обучению пилотированию беспилотников
В Москве открыли центр по обучению пилотированию беспилотников - РИА Новости, 02.10.2023
В Москве открыли центр по обучению пилотированию беспилотников
Первый в России федеральный образовательный центр по обучению пилотированию БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) открылся в индустриальном парке "Руднево"... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:04
2023-10-02T18:48
технологии
москва
россия
михаил осеевский
ростелеком
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Первый в России федеральный образовательный центр по обучению пилотированию БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) открылся в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва", передает корреспондент РИА Новости. "Мы находимся сейчас на открытии образовательного центра федерации гонок на дронах. Мы сегодня запустили первый поток из 26 человек, которые будут обучаться порядка полутора месяцев, больше двухсот пятидесяти часов обучения, по программе создания, производства и непосредственно управления БПЛА коптерного типа", - сказал президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев на церемонии открытия центра. Он отметил, что на сегодняшний день управление беспилотниками очень востребовано: "Мы уже порядка четырех лет активно занимаемся развитием в этой области и видим, насколько сейчас стало это популярно… разные группы населения нашей страны хотят попробовать себя в новой профессии". Пройти обучение по программе пилотирования беспилотников может любой желающий. В ближайшем будущем центр планирует обучить более миллиона специалистов. Программа будет реализовываться по всей стране. Первый центр открылся в Москве, далее планируется открытие федеральных центров обучения в регионах. "В 2024 году по плану открыть центры обучения в 30 субъектах России", - уточнили РИА Новости в пресс-службе Федерации гонок дронов."В первую очередь мы хотели бы поддержать создание новой отрасли экономики - у нас нет сомнения, что это будет отрасль - новые сферы жизни, поддержать новых людей, которые будут развивать эту отрасль", - сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский (компания является партнером новой образовательной программы). Он также отметил, что сегодня технологии беспилотных летательных аппаратов развиваются "гигантскими темпами"."Мы рассчитываем на то, что и наши знания, и наши специалисты тоже будут активными создателями этой новой отрасли. В частности, мы об этом сегодня говорили, несомненно, что будут создаваться беспилотные объекты с использованием различных технологий искусственного интеллекта, будут сложные системы управления беспилотными летающими устройствами, и здесь мы видим профессиональную нишу для "Ростелекома", - добавил Осеевский.
https://ria.ru/20230818/cinergiya-1890906328.html
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технологии, москва, россия, михаил осеевский, ростелеком
Технологии, Москва, Россия, Михаил Осеевский, Ростелеком
В Москве открыли центр по обучению пилотированию беспилотников

В Руднево открыли первый в России федеральный центр обучения пилотированию БПЛА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Первый в России федеральный образовательный центр по обучению пилотированию БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) открылся в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мы находимся сейчас на открытии образовательного центра федерации гонок на дронах. Мы сегодня запустили первый поток из 26 человек, которые будут обучаться порядка полутора месяцев, больше двухсот пятидесяти часов обучения, по программе создания, производства и непосредственно управления БПЛА коптерного типа", - сказал президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев на церемонии открытия центра.
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Он отметил, что на сегодняшний день управление беспилотниками очень востребовано: "Мы уже порядка четырех лет активно занимаемся развитием в этой области и видим, насколько сейчас стало это популярно… разные группы населения нашей страны хотят попробовать себя в новой профессии".
Пройти обучение по программе пилотирования беспилотников может любой желающий. В ближайшем будущем центр планирует обучить более миллиона специалистов. Программа будет реализовываться по всей стране. Первый центр открылся в Москве, далее планируется открытие федеральных центров обучения в регионах. "В 2024 году по плану открыть центры обучения в 30 субъектах России", - уточнили РИА Новости в пресс-службе Федерации гонок дронов.
"В первую очередь мы хотели бы поддержать создание новой отрасли экономики - у нас нет сомнения, что это будет отрасль - новые сферы жизни, поддержать новых людей, которые будут развивать эту отрасль", - сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский (компания является партнером новой образовательной программы). Он также отметил, что сегодня технологии беспилотных летательных аппаратов развиваются "гигантскими темпами".
"Мы рассчитываем на то, что и наши знания, и наши специалисты тоже будут активными создателями этой новой отрасли. В частности, мы об этом сегодня говорили, несомненно, что будут создаваться беспилотные объекты с использованием различных технологий искусственного интеллекта, будут сложные системы управления беспилотными летающими устройствами, и здесь мы видим профессиональную нишу для "Ростелекома", - добавил Осеевский.
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