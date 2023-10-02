https://ria.ru/20231002/bespilotnik-1899838752.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.10.2023
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Расчеты ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:44
2023-10-02T09:44
2023-10-02T15:04
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Расчеты ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны."Второго октября 2023 года около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа", — говорится в пресс-релизе.О пострадавших, а также разрушениях зданий и сооружений не сообщалось.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением БПЛА по приграничным российским территориям. Еще один дрон российские военные сбили над территорией Белгородской области днем ранее.
https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Минобороны: ВС России сбили украинский беспилотник в Белгородской области