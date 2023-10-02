https://ria.ru/20231002/bespilotnik-1899838752.html

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.10.2023

В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Расчеты ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:44

2023-10-02T09:44

2023-10-02T15:04

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Расчеты ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны."Второго октября 2023 года около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа", — говорится в пресс-релизе.О пострадавших, а также разрушениях зданий и сооружений не сообщалось.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением БПЛА по приграничным российским территориям. Еще один дрон российские военные сбили над территорией Белгородской области днем ранее.

https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины