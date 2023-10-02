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В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 02.10.2023 (обновлено: 15:04 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/bespilotnik-1899838752.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.10.2023
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Расчеты ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:44
2023-10-02T15:04
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Расчеты ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны."Второго октября 2023 года около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа", — говорится в пресс-релизе.О пострадавших, а также разрушениях зданий и сооружений не сообщалось.ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением БПЛА по приграничным российским территориям. Еще один дрон российские военные сбили над территорией Белгородской области днем ранее.
https://ria.ru/20231001/bespilotniki-1899711287.html
белгородская область
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Минобороны: ВС России сбили украинский беспилотник в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Расчеты ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны.
"Второго октября 2023 года около 9:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа", — говорится в пресс-релизе.
О пострадавших, а также разрушениях зданий и сооружений не сообщалось.
ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением БПЛА по приграничным российским территориям. Еще один дрон российские военные сбили над территорией Белгородской области днем ранее.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Системы ПВО сбили беспилотники в Смоленской области и Краснодарском крае
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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