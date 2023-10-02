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Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны"

Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны" - РИА Новости, 02.10.2023

Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны"

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) сообщило в соцсети X, что исключило венгерский банк OTP Bank из списка "международных... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T20:34

2023-10-02T20:34

2023-10-02T20:58

украина

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будапешт

жозеп боррель

венгрия

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) сообщило в соцсети X, что исключило венгерский банк OTP Bank из списка "международных спонсоров войны"."Во время переговоров, которые длились последние несколько дней 24/7 при участии Европейской службы внешних связей, OTP Bank взял на себя ряд обязательств, касающихся будущих планов по российскому рынку. Национальное агентство, выполняя свою часть соглашения, исключило банк из списка международных спонсоров войны", — говорится в публикации.Как заявило НАПК в конце сентября, статус "спонсора войны" приостановили для пяти греческих компаний, а также OTP Bank, чтобы венгерское правительство разблокировало восьмой транш военной помощи Киеву.Представитель МИД Венгрии Мате Пацолаи позднее подчеркнул, что страна по-прежнему не согласится на выделение 500 миллионов евро из Фонда мира на закупку оружия для Украины, Будапешт настаивает на полном исключении банка из списка. В НАПК отметили, что "ожидают соблюдения банком достигнутых договоренностей".В мае НАПК сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.Евросоюз в марте 2021-го создал внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF), чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Размер фонда — порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Большую часть денег уже зарезервировали для частичной компенсации государствам — членам Евросоюза средств, потраченных на оказание военной помощи Киеву. При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.

https://radiosputnik.ria.ru/20230810/bacardi-1889258865.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230623/sponsor-voyny-1880054793.html

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украина, петер сийярто, евросоюз, киев, будапешт, жозеп боррель, венгрия