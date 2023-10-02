В Москве будут судить беглого банкира за хищение 156 миллиардов рублей
В Москве будут судить беглого банкира Беджамова за хищение 156 миллиардов рублей
Зал суда. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дело о хищении более чем 156 миллиардов рублей у Внешпромбанка, в котором заочно обвиняется его фактический собственник Георгий Беджамов, направлено в Хамовнический суд Москвы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
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"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО "Внешпромбанк" Георгия Беджамова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его сестра Лариса Маркус, являвшаяся президентом Внешпромбанка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие лица. По декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия - всего на сумму более 156 миллиардов рублей.
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"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого", - говорится в релизе.
Беджамов скрывается в Великобритании. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы. В отношении других фигурантов уголовное дело в настоящее время слушается в Хамовническом райсуде.
Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги превышают 215 миллиардов рублей.