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В Москве будут судить беглого банкира за хищение 156 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.10.2023
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16:13 02.10.2023 (обновлено: 16:28 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/bankir-1899994401.html
В Москве будут судить беглого банкира за хищение 156 миллиардов рублей
В Москве будут судить беглого банкира за хищение 156 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.10.2023
В Москве будут судить беглого банкира за хищение 156 миллиардов рублей
Дело о хищении более чем 156 миллиардов рублей у Внешпромбанка, в котором заочно обвиняется его фактический собственник Георгий Беджамов, направлено в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:13
2023-10-02T16:28
происшествия
москва
георгий беджамов
внешпромбанк
россия
великобритания
лариса маркус
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дело о хищении более чем 156 миллиардов рублей у Внешпромбанка, в котором заочно обвиняется его фактический собственник Георгий Беджамов, направлено в Хамовнический суд Москвы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО "Внешпромбанк" Георгия Беджамова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его сестра Лариса Маркус, являвшаяся президентом Внешпромбанка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие лица. По декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия - всего на сумму более 156 миллиардов рублей. "После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого", - говорится в релизе. Беджамов скрывается в Великобритании. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы. В отношении других фигурантов уголовное дело в настоящее время слушается в Хамовническом райсуде. Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги превышают 215 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230926/khischenie-1898733263.html
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происшествия, москва, георгий беджамов, внешпромбанк, россия, великобритания, лариса маркус
Происшествия, Москва, Георгий Беджамов, Внешпромбанк, Россия, Великобритания, Лариса Маркус
В Москве будут судить беглого банкира за хищение 156 миллиардов рублей

В Москве будут судить беглого банкира Беджамова за хищение 156 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зал суда. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дело о хищении более чем 156 миллиардов рублей у Внешпромбанка, в котором заочно обвиняется его фактический собственник Георгий Беджамов, направлено в Хамовнический суд Москвы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО "Внешпромбанк" Георгия Беджамова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия МВД, в Москве в апреле 2009 года Беджамов и его сестра Лариса Маркус, являвшаяся президентом Внешпромбанка, создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие лица. По декабрь 2015 года они присвоили вверенные Маркус денежные средства банка путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия - всего на сумму более 156 миллиардов рублей.
«
"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого", - говорится в релизе.
Беджамов скрывается в Великобритании. Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы. В отношении других фигурантов уголовное дело в настоящее время слушается в Хамовническом райсуде.
Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги превышают 215 миллиардов рублей.
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ПроисшествияМоскваГеоргий БеджамовВнешпромбанкРоссияВеликобританияЛариса Маркус
 
 
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