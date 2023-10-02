https://ria.ru/20231002/avtomobili-1899968930.html

Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России

Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России - РИА Новости, 02.10.2023

Страховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в России

Самой угоняемой маркой авто в России по итогам первых девяти месяцев стала Hyundai, на втором месте идет Kia, в топ-3 также вошла Mitsubishi, говорится в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:59

2023-10-02T14:59

2023-10-02T15:17

авто

россия

москва

московская область (подмосковье)

kia rio

mercedes

hyundai creta

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Самой угоняемой маркой авто в России по итогам первых девяти месяцев стала Hyundai, на втором месте идет Kia, в топ-3 также вошла Mitsubishi, говорится в пресс-релизе страхового дома ВСК со ссылкой на данные исследования компании. "По итогам 9 месяцев 2023 года самой угоняемой маркой автомобиля в России стал Hyundai, на нее приходится 31% от общего числа хищений… В антирейтинг также вошли Kia (24%) и Mitsubishi (7%). Основное количество угонов традиционно пришлось на Москву – 45%", - говорится в сообщении. При этом самой "востребованной" у угонщиков моделью авто стала Kia K5 (14% случаев), а также кроссоверы Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe. В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых вошли седан Genesis G80 и Mercedes-Benz GLE-class. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo, сообщается в релизе. Помимо Москвы, регионами-лидерами по числу хищений авто также стали Московская область (10%) и Самарская область (10%). В Москве основная доля угонов пришлась на Северо-Западный округ, а самыми "опасными" для авто районами Подмосковья стали Дубна, Ногинск и Люберцы, выяснили страховщики. По их данным, чаще всего жертвами угонщиков в этом году становились корпоративные автопарки – 52% происшествий. Среди автомобилистов-физических лиц от действий преступников преимущественно страдали женщины – 28%. Наибольшее число угонов в 2023 году произошло в мае (28%), а также в феврале и апреле (по 17%), в июне - 10%. В остальное время года на каждый месяц приходилось не более 7% угонов, добавляется в пресс-релизе страховщика.

https://ria.ru/20230913/osago-1778856316.html

https://ria.ru/20230817/ugon-1890646336.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, россия, москва, московская область (подмосковье), kia rio, mercedes, hyundai creta