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Рекордное число автобусов получат районы Новосибирской области - РИА Новости, 02.10.2023
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11:44 02.10.2023 (обновлено: 18:07 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/avtobusy-1899888418.html
Рекордное число автобусов получат районы Новосибирской области
Рекордное число автобусов получат районы Новосибирской области - РИА Новости, 02.10.2023
Рекордное число автобусов получат районы Новосибирской области
Рекордное количество автобусов (206) получат районы Новосибирской области до конца 2023 года, сообщает в понедельник областное правительство. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:44
2023-10-02T18:07
новосибирская область
чулымский район
обь
андрей травников
группа газ
общество
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НОВОСИБИРСК, 2 окт - РИА Новости. Рекордное количество автобусов (206) получат районы Новосибирской области до конца 2023 года, сообщает в понедельник областное правительство. Поручение районам области ускорить проведение конкурсных процедур для приобретения автобусов в ходе оперативного совещания в понедельник дал губернатор Андрей Травников. Всего для 32 муниципалитетов Новосибирской области до конца года планируется приобрести 206 автобусов. "Задача, которая требует пристального внимания. Это приобретение общественного транспорта за счет средств специального казначейского кредита. Помощь для муниципалитетов безусловно важная, долгожданная. Никогда такой объем финансирования единовременно на приобретение автобусов, особенно на сельских территориях, не выделялся. Такой крупной поставки (206 автобусов) не было никогда", - отметил глава региона. При этом губернатор обратил внимание, что некоторые районы уже получают новую технику, а некоторые только готовят конкурсные процедуры, поэтому "необходимо ускориться". Как доложил главе региона врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, в нескольких районах конкурсные процедуры завершены, на сегодняшний момент уже 16 автобусов марки ПАЗ и ГАЗель поставлено в Новосибирскую область и находится на предприятиях четырех районов. В трех муниципальных образованиях (Каргатский, Чулымский районы и город Обь) процедуры начаты и завершатся 10 октября. По остальным заключенным контрактам сроки поставки транспорта определены до 15 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20230929/oborudovanie-1899366412.html
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новосибирская область
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новосибирская область, чулымский район, обь, андрей травников, группа газ, общество
Новосибирская область, Чулымский район, Обь, Андрей Травников, Группа ГАЗ, Общество
Рекордное число автобусов получат районы Новосибирской области

Районы Новосибирской области получат 206 автобусов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПанорама города Новосибирска
Панорама города Новосибирска - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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НОВОСИБИРСК, 2 окт - РИА Новости. Рекордное количество автобусов (206) получат районы Новосибирской области до конца 2023 года, сообщает в понедельник областное правительство.
Поручение районам области ускорить проведение конкурсных процедур для приобретения автобусов в ходе оперативного совещания в понедельник дал губернатор Андрей Травников. Всего для 32 муниципалитетов Новосибирской области до конца года планируется приобрести 206 автобусов.
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"Задача, которая требует пристального внимания. Это приобретение общественного транспорта за счет средств специального казначейского кредита. Помощь для муниципалитетов безусловно важная, долгожданная. Никогда такой объем финансирования единовременно на приобретение автобусов, особенно на сельских территориях, не выделялся. Такой крупной поставки (206 автобусов) не было никогда", - отметил глава региона.
При этом губернатор обратил внимание, что некоторые районы уже получают новую технику, а некоторые только готовят конкурсные процедуры, поэтому "необходимо ускориться".
Как доложил главе региона врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, в нескольких районах конкурсные процедуры завершены, на сегодняшний момент уже 16 автобусов марки ПАЗ и ГАЗель поставлено в Новосибирскую область и находится на предприятиях четырех районов.
В трех муниципальных образованиях (Каргатский, Чулымский районы и город Обь) процедуры начаты и завершатся 10 октября. По остальным заключенным контрактам сроки поставки транспорта определены до 15 декабря 2023 года.
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Новосибирская областьЧулымский районОбьАндрей ТравниковГруппа ГАЗОбщество
 
 
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