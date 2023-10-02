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В Подмосковье перевернулся автобус с детьми
В Подмосковье перевернулся автобус с детьми - РИА Новости, 02.10.2023
В Подмосковье перевернулся автобус с детьми
Автобус с 30 детьми перевернулся на трассе в подмосковном городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале полиции региона. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:35
2023-10-02T09:35
2023-10-02T16:02
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Автобус с 30 детьми перевернулся на трассе в подмосковном городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале полиции региона. "По предварительной информации, водитель автобуса, в котором находились 30 детей и семь взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием", — говорится в пресс-релизе.Авария произошла около 8:20 на 17-м километре Фряновского шоссе. Как сообщили в областной прокуратуре, дети не пострадали, водителю и одному из сопровождающих оказали медицинскую помощь.По данным надзорного ведомства, во время движения водитель автобуса почувствовал себя плохо и потерял управление.Как уточнило Главное следственное управление СК по Московской области в своем Telegram-канале, пострадавших среди детей нет, за медицинской помощью "обратился один взрослый со ссадинами и царапинами, полученными в результате ДТП, и водитель автобуса".В главке также отметили, что в салоне транспортного средства находились 30 детей и шесть учителей. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20230929/avtobus-1899495729.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье перевернулся автобус с детьми
В подмосковном округе Щелково перевернулся автобус с детьми
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Автобус с 30 детьми перевернулся на трассе в подмосковном городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале
полиции региона.
"По предварительной информации, водитель автобуса, в котором находились 30 детей и семь взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием", — говорится в пресс-релизе.
Авария произошла около 8:20 на 17-м километре Фряновского шоссе. Как сообщили в областной прокуратуре, дети не пострадали, водителю и одному из сопровождающих оказали медицинскую помощь.
По данным надзорного ведомства, во время движения водитель автобуса почувствовал себя плохо и потерял управление.
Как уточнило Главное следственное управление СК по Московской области в своем Telegram-канале, пострадавших среди детей нет, за медицинской помощью "обратился один взрослый со ссадинами и царапинами, полученными в результате ДТП, и водитель автобуса".
В главке также отметили, что в салоне транспортного средства находились 30 детей и шесть учителей. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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