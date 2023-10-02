https://ria.ru/20231002/avtobus-1899837815.html

В Подмосковье перевернулся автобус с детьми

В Подмосковье перевернулся автобус с детьми - РИА Новости, 02.10.2023

В Подмосковье перевернулся автобус с детьми

Автобус с 30 детьми перевернулся на трассе в подмосковном городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале полиции региона. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:35

2023-10-02T09:35

2023-10-02T16:02

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Автобус с 30 детьми перевернулся на трассе в подмосковном городском округе Щелково, сообщается в Telegram-канале полиции региона. "По предварительной информации, водитель автобуса, в котором находились 30 детей и семь взрослых, совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием", — говорится в пресс-релизе.Авария произошла около 8:20 на 17-м километре Фряновского шоссе. Как сообщили в областной прокуратуре, дети не пострадали, водителю и одному из сопровождающих оказали медицинскую помощь.По данным надзорного ведомства, во время движения водитель автобуса почувствовал себя плохо и потерял управление.Как уточнило Главное следственное управление СК по Московской области в своем Telegram-канале, пострадавших среди детей нет, за медицинской помощью "обратился один взрослый со ссадинами и царапинами, полученными в результате ДТП, и водитель автобуса".В главке также отметили, что в салоне транспортного средства находились 30 детей и шесть учителей. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20230929/avtobus-1899495729.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье)