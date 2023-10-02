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Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 02.10.2023 (обновлено: 08:57 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/aviatsiya-1899821541.html
Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.10.2023
Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская авиация ударила по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T05:07
2023-10-02T08:57
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-25см
ка-52 "аллигатор"
центральный военный округ
в мире
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ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Российская авиация ударила по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны."Экипажи штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" продолжают наносить удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.Нанесение ударов обеспечивал авианаводчик ЦВО. Он оперативно передал координаты целей и визуально подтвердил попадание по ним.Как отметили в Минобороны, воздушная поддержка авиации подразделений группировки войск "Центр" позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи по удержанию вверенных им рубежей и опорных пунктов на передовых позициях.
https://ria.ru/20231002/ptur-1899823722.html
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Удар по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении
Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа совместно с ударными вертолетами Ка-52 нанесли удар по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ
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россия, вооруженные силы украины, су-25см, ка-52 "аллигатор", центральный военный округ, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25СМ, Ка-52 "Аллигатор", Центральный военный округ, В мире
Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Су-25СМ и Ка-52 нанесли удар по по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Российская авиация ударила по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.
"Экипажи штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" продолжают наносить удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.
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Нанесение ударов обеспечивал авианаводчик ЦВО. Он оперативно передал координаты целей и визуально подтвердил попадание по ним.
Как отметили в Минобороны, воздушная поддержка авиации подразделений группировки войск "Центр" позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи по удержанию вверенных им рубежей и опорных пунктов на передовых позициях.
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19 сентября, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-25СМКа-52 "Аллигатор"Центральный военный округВ мире
 
 
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