https://ria.ru/20231002/aviatsiya-1899821541.html

Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.10.2023

Авиация нанесла удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская авиация ударила по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T05:07

2023-10-02T05:07

2023-10-02T08:57

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

су-25см

ка-52 "аллигатор"

центральный военный округ

в мире

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ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Российская авиация ударила по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны."Экипажи штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" продолжают наносить удары по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.Нанесение ударов обеспечивал авианаводчик ЦВО. Он оперативно передал координаты целей и визуально подтвердил попадание по ним.Как отметили в Минобороны, воздушная поддержка авиации подразделений группировки войск "Центр" позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи по удержанию вверенных им рубежей и опорных пунктов на передовых позициях.

https://ria.ru/20231002/ptur-1899823722.html

https://ria.ru/20230919/spetsoperatsiya-1897114961.html

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Удар по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа совместно с ударными вертолетами Ка-52 нанесли удар по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ 2023-10-02T05:07 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины, су-25см, ка-52 "аллигатор", центральный военный округ, в мире