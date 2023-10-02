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СМИ: сенатор штата Северная Дакота и его семья погибли в авиакатастрофе - РИА Новости, 02.10.2023
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23:00 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/aviakatastrofa-1900069780.html
СМИ: сенатор штата Северная Дакота и его семья погибли в авиакатастрофе
СМИ: сенатор штата Северная Дакота и его семья погибли в авиакатастрофе - РИА Новости, 02.10.2023
СМИ: сенатор штата Северная Дакота и его семья погибли в авиакатастрофе
Сенатор штата Северная Дакота Дуг Ларсен, его супруга и двое детей погибли при авиакатастрофе в воскресенье в штате Юта, пишет Daily Mail. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T23:00
2023-10-02T23:00
юта
северная дакота
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Сенатор штата Северная Дакота Дуг Ларсен, его супруга и двое детей погибли при авиакатастрофе в воскресенье в штате Юта, пишет Daily Mail. Ранее в управлении шерифа округа Гранд сообщили о крушении самолета в американском штате Юта. По информации правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье вечером, в результате ЧП погибли четыре человека. Личности погибших тогда не раскрывались. "Сенатор Дуг Ларсен, его жена Эми и их двое детей погибли в авиакатастрофе прошлым вечером в штате Юта", - пишет издание, ссылаясь на письмо лидера республиканского большинства в сенате Дэвида Хога коллегам-сенаторам.
https://ria.ru/20230916/samolet-1896656249.html
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юта, северная дакота, в мире
Юта, Северная Дакота, В мире
СМИ: сенатор штата Северная Дакота и его семья погибли в авиакатастрофе

Daily Mail: сенатор Северной Дакоты, его жена и дети погибли в авиакатастрофе

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Сенатор штата Северная Дакота Дуг Ларсен, его супруга и двое детей погибли при авиакатастрофе в воскресенье в штате Юта, пишет Daily Mail.
Ранее в управлении шерифа округа Гранд сообщили о крушении самолета в американском штате Юта. По информации правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье вечером, в результате ЧП погибли четыре человека. Личности погибших тогда не раскрывались.
«
"Сенатор Дуг Ларсен, его жена Эми и их двое детей погибли в авиакатастрофе прошлым вечером в штате Юта", - пишет издание, ссылаясь на письмо лидера республиканского большинства в сенате Дэвида Хога коллегам-сенаторам.
Автомобиль скорой помощи, США - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
При крушении гидросамолета на озере в Вашингтоне погиб человек
16 сентября, 04:03
 
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