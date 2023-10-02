https://ria.ru/20231002/aviakatastrofa-1900069780.html

СМИ: сенатор штата Северная Дакота и его семья погибли в авиакатастрофе

СМИ: сенатор штата Северная Дакота и его семья погибли в авиакатастрофе - РИА Новости, 02.10.2023

СМИ: сенатор штата Северная Дакота и его семья погибли в авиакатастрофе

Сенатор штата Северная Дакота Дуг Ларсен, его супруга и двое детей погибли при авиакатастрофе в воскресенье в штате Юта, пишет Daily Mail. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T23:00

2023-10-02T23:00

2023-10-02T23:00

юта

северная дакота

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Сенатор штата Северная Дакота Дуг Ларсен, его супруга и двое детей погибли при авиакатастрофе в воскресенье в штате Юта, пишет Daily Mail. Ранее в управлении шерифа округа Гранд сообщили о крушении самолета в американском штате Юта. По информации правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье вечером, в результате ЧП погибли четыре человека. Личности погибших тогда не раскрывались. "Сенатор Дуг Ларсен, его жена Эми и их двое детей погибли в авиакатастрофе прошлым вечером в штате Юта", - пишет издание, ссылаясь на письмо лидера республиканского большинства в сенате Дэвида Хога коллегам-сенаторам.

https://ria.ru/20230916/samolet-1896656249.html

юта

северная дакота

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юта, северная дакота, в мире