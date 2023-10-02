https://ria.ru/20231002/artemovsk-1899906301.html

Пушилин оценил ситуацию на южном фланге Артемовска

Пушилин оценил ситуацию на южном фланге Артемовска - РИА Новости, 02.10.2023

Пушилин оценил ситуацию на южном фланге Артемовска

Украинские войска продолжают атаковать на южном фланге Артемовска, только за последнюю ночь было шесть таких атак, противник начал использовать бронетехнику,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:15

2023-10-02T12:15

2023-10-02T12:15

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

клещеевка

денис пушилин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают атаковать на южном фланге Артемовска, только за последнюю ночь было шесть таких атак, противник начал использовать бронетехнику, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин. "Что касается артемовского направления, горячей остается точка на южном фланге. По-прежнему попытки противника (атаковать) по направлению Клещеевка - Андреевка - Курдюмовка. В первую очередь их, конечно, интересует железная дорога. За последние дни достаточно большое количество (сил) противника удалось уничтожить, каких-то успехов противник не достиг", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинские войска в последние дни начали применять на этом направлении бронетехнику. "Причем бронетехнику, скажем так, советского производства. Технику западных образцов противник не задействовал. В прошедшую ночь противник не менее шести раз пытался атаковать, но уже без бронетехники, с учетом тех потерь техники, которую организовали наши подразделение за последние сутки-двое", - рассказал глава региона.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

артемовск

донецкая народная республика

клещеевка

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артемовск, донецкая народная республика, клещеевка, денис пушилин