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Пушилин оценил ситуацию на южном фланге Артемовска
Пушилин оценил ситуацию на южном фланге Артемовска - РИА Новости, 02.10.2023
Пушилин оценил ситуацию на южном фланге Артемовска
Украинские войска продолжают атаковать на южном фланге Артемовска, только за последнюю ночь было шесть таких атак, противник начал использовать бронетехнику,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:15
2023-10-02T12:15
2023-10-02T12:15
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
клещеевка
денис пушилин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают атаковать на южном фланге Артемовска, только за последнюю ночь было шесть таких атак, противник начал использовать бронетехнику, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин. "Что касается артемовского направления, горячей остается точка на южном фланге. По-прежнему попытки противника (атаковать) по направлению Клещеевка - Андреевка - Курдюмовка. В первую очередь их, конечно, интересует железная дорога. За последние дни достаточно большое количество (сил) противника удалось уничтожить, каких-то успехов противник не достиг", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, украинские войска в последние дни начали применять на этом направлении бронетехнику. "Причем бронетехнику, скажем так, советского производства. Технику западных образцов противник не задействовал. В прошедшую ночь противник не менее шести раз пытался атаковать, но уже без бронетехники, с учетом тех потерь техники, которую организовали наши подразделение за последние сутки-двое", - рассказал глава региона.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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артемовск, донецкая народная республика, клещеевка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Денис Пушилин
Пушилин оценил ситуацию на южном фланге Артемовска
Пушилин: ВСУ используют бронетехнику при атаках на южном фланге Артемовска