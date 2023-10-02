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Лавров выразил надежду, что связи между Россией и Арменией не разрушатся - РИА Новости, 02.10.2023
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18:28 02.10.2023 (обновлено: 18:38 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/armeniya-1900037705.html
Лавров выразил надежду, что связи между Россией и Арменией не разрушатся
Лавров выразил надежду, что связи между Россией и Арменией не разрушатся - РИА Новости, 02.10.2023
Лавров выразил надежду, что связи между Россией и Арменией не разрушатся
Заявления из Еревана о возможности выхода из ОДКБ - это суверенный выбор, но Москва надеется, что "никакие временные администрации" не разрушат связи между... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:28
2023-10-02T18:38
россия
армения
одкб
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Заявления из Еревана о возможности выхода из ОДКБ - это суверенный выбор, но Москва надеется, что "никакие временные администрации" не разрушат связи между Россией и Арменией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, это его суверенный выбор, выбор армянского руководства. Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российским народом... и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить", - сказал он журналистам по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
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россия, армения, одкб, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Россия, Армения, ОДКБ, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
Лавров выразил надежду, что связи между Россией и Арменией не разрушатся

Лавров надеется, что никакие власти не разрушат связи Армении с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Заявления из Еревана о возможности выхода из ОДКБ - это суверенный выбор, но Москва надеется, что "никакие временные администрации" не разрушат связи между Россией и Арменией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, это его суверенный выбор, выбор армянского руководства. Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российским народом... и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить", - сказал он журналистам по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
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РоссияАрменияОДКБПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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