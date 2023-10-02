https://ria.ru/20231002/armeniya-1900037705.html

Лавров выразил надежду, что связи между Россией и Арменией не разрушатся

Лавров выразил надежду, что связи между Россией и Арменией не разрушатся - РИА Новости, 02.10.2023

Лавров выразил надежду, что связи между Россией и Арменией не разрушатся

Заявления из Еревана о возможности выхода из ОДКБ - это суверенный выбор, но Москва надеется, что "никакие временные администрации" не разрушат связи между... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:28

2023-10-02T18:28

2023-10-02T18:38

россия

армения

одкб

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598019088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9691484883dda352783390ffbd9ad0d.jpg

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Заявления из Еревана о возможности выхода из ОДКБ - это суверенный выбор, но Москва надеется, что "никакие временные администрации" не разрушат связи между Россией и Арменией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, это его суверенный выбор, выбор армянского руководства. Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между российским народом... и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить", - сказал он журналистам по итогам заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, армения, одкб, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров