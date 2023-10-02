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В Екатеринбурге арестовали мужчину за попытку поджечь кафе - РИА Новости, 02.10.2023
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20:30 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/arest-1900057626.html
В Екатеринбурге арестовали мужчину за попытку поджечь кафе
В Екатеринбурге арестовали мужчину за попытку поджечь кафе - РИА Новости, 02.10.2023
В Екатеринбурге арестовали мужчину за попытку поджечь кафе
Суд арестовал до 29 ноября мужчину, пытавшегося коктейлями Молотова поджечь кафе с людьми в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T20:30
2023-10-02T20:30
происшествия
екатеринбург
краснотурьинск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Суд арестовал до 29 ноября мужчину, пытавшегося коктейлями Молотова поджечь кафе с людьми в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Избрана мера пресечения – содержание под стражей по 29 ноября", – сказала собеседница агентства, пояснив, что мужчина обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Ранее начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что житель Екатеринбурга пытался поджечь кафе с людьми, бросив бутылки с зажигательной смесью. Инцидент произошел в минувшую субботу в заведении "Дамаск" на улице Малышева. Мужчина пытался отомстить работникам кафе за то, что его пьяного повторно не пустили на вечеринку, ранее он уже десять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабежи. Последнее наказание рецидивист отбывал в исправительной колонии №3 Краснотурьинска, откуда освободился 4 апреля текущего года, отмечал представитель полиции.
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происшествия, екатеринбург, краснотурьинск
Происшествия, Екатеринбург, Краснотурьинск
В Екатеринбурге арестовали мужчину за попытку поджечь кафе

В Екатеринбурге арестован мужчина, пытавшийся поджечь кафе, в котором были люди

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Суд арестовал до 29 ноября мужчину, пытавшегося коктейлями Молотова поджечь кафе с людьми в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
«
"Избрана мера пресечения – содержание под стражей по 29 ноября", – сказала собеседница агентства, пояснив, что мужчина обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").
Ранее начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что житель Екатеринбурга пытался поджечь кафе с людьми, бросив бутылки с зажигательной смесью. Инцидент произошел в минувшую субботу в заведении "Дамаск" на улице Малышева.
Мужчина пытался отомстить работникам кафе за то, что его пьяного повторно не пустили на вечеринку, ранее он уже десять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабежи. Последнее наказание рецидивист отбывал в исправительной колонии №3 Краснотурьинска, откуда освободился 4 апреля текущего года, отмечал представитель полиции.
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