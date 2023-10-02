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Киев призвал ЕС к работе над передачей арестованных активов России Украине

Киев призвал ЕС к работе над передачей арестованных активов России Украине - РИА Новости, 02.10.2023

Киев призвал ЕС к работе над передачей арестованных активов России Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС к работе над созданием юридической основы для передачи арестованных российских активов Киеву. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:34

2023-10-02T18:34

2023-10-02T18:34

россия

дмитрий кулеба

евросоюз

санкции в отношении россии

facebook

еврокомиссия

дидье рейндерс

жозеп боррель

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС к работе над созданием юридической основы для передачи арестованных российских активов Киеву. "Сегодня подчеркнул необходимость активизировать работу над формулированием юридической основы, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине. Мы знаем, что есть ряд юридических вопросы, которые должны быть решены. В границах верховенства права такие решения могут быть найдены", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, которую транслировал МИД Украины на странице в соцсети Facebook*.В середине сентября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напомнил, что конфисковать замороженные в ЕС активы граждан и компаний России можно только по решению суда, призвал к выработке единых европейских правил на этот счет. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231002/ukraina-1900035820.html

https://ria.ru/20231002/byudzhet-1899909378.html

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895687212.html

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