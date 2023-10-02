Киев призвал ЕС к работе над передачей арестованных активов России Украине
Кулеба призвал ЕС к работе над передачей арестованных активов России Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС к работе над созданием юридической основы для передачи арестованных российских активов Киеву.
«
"Сегодня подчеркнул необходимость активизировать работу над формулированием юридической основы, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине. Мы знаем, что есть ряд юридических вопросы, которые должны быть решены. В границах верховенства права такие решения могут быть найдены", - сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, которую транслировал МИД Украины на странице в соцсети Facebook*.
В середине сентября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс напомнил, что конфисковать замороженные в ЕС активы граждан и компаний России можно только по решению суда, призвал к выработке единых европейских правил на этот счет.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.