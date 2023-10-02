"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам
"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам
Компания "Аэрофлот - Российские авиалинии". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование отношений иностранного лизинга еще по 17 самолетам, право собственности на них перешло российскому страховщику "НСК", сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
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"ПАО "Аэрофлот" завершило процесс урегулирования отношений с лизингодателем SMBC Aviation Capital (Ирландия) по 16 воздушным судам и ещё по 1 воздушному судну, находящемуся в управлении у SMBC Aviation Capital… Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования", - говорится в сообщении.
Ирландская компания SMBC Aviation Capital подтвердила получение денежных поступлений и объявила, что общая сумма сделки составила около 710 миллионов долларов США.
В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот".
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"Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства", - отметили в компании.
Ранее гендиректор перевозчика Сергей Александровский в рамках ВЭФ сообщал журналистам о том, что компания ведет переговоры об урегулировании страховых отношений по иностранному лизингу самолетов группы по 17 бортам, и до конца года планирует завершить процесс по 61 воздушному судну.
В начале сентября "Аэрофлот" сообщал, что завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 воздушным судам. AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, а право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в ООО "Страховая компания "НСК", которая осуществила выплату суммы урегулирования.
Правительство России в апреле выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования - перевозчики пустят на это часть своей прибыли.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.