https://ria.ru/20231002/aeroflot-1900072023.html

"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам

"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам - РИА Новости, 02.10.2023

"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам

Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование отношений иностранного лизинга еще по 17 самолетам, право собственности на них перешло российскому страховщику "НСК", РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T23:30

2023-10-02T23:30

2023-10-02T23:47

экономика

аэрофлот

евросоюз

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" завершила урегулирование отношений иностранного лизинга еще по 17 самолетам, право собственности на них перешло российскому страховщику "НСК", сообщила пресс-служба авиаперевозчика. "ПАО "Аэрофлот" завершило процесс урегулирования отношений с лизингодателем SMBC Aviation Capital (Ирландия) по 16 воздушным судам и ещё по 1 воздушному судну, находящемуся в управлении у SMBC Aviation Capital… Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования", - говорится в сообщении. Ирландская компания SMBC Aviation Capital подтвердила получение денежных поступлений и объявила, что общая сумма сделки составила около 710 миллионов долларов США.В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот"."Группа "Аэрофлот" продолжает переговоры об урегулировании имеющихся требований с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства", - отметили в компании.Ранее гендиректор перевозчика Сергей Александровский в рамках ВЭФ сообщал журналистам о том, что компания ведет переговоры об урегулировании страховых отношений по иностранному лизингу самолетов группы по 17 бортам, и до конца года планирует завершить процесс по 61 воздушному судну. В начале сентября "Аэрофлот" сообщал, что завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 воздушным судам. AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, а право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в ООО "Страховая компания "НСК", которая осуществила выплату суммы урегулирования. Правительство России в апреле выделило 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов из иностранного лизинга и планирует продолжить выделять российским авиакомпаниям средства с условием софинансирования - перевозчики пустят на это часть своей прибыли. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

https://ria.ru/20231002/aeroflot-1899984696.html

https://ria.ru/20230927/aeroflot-1898852442.html

https://ria.ru/20230914/po-1896228207.html

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экономика, аэрофлот, евросоюз, ирландия, россия, украина, сша