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"Аэрофлот" будет компенсировать задержку рейсов милями программы лояльности - РИА Новости, 02.10.2023
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Туризм
 
15:39 02.10.2023 (обновлено: 18:00 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/aeroflot-1899984696.html
"Аэрофлот" будет компенсировать задержку рейсов милями программы лояльности
"Аэрофлот" будет компенсировать задержку рейсов милями программы лояльности - РИА Новости, 02.10.2023
"Аэрофлот" будет компенсировать задержку рейсов милями программы лояльности
"Аэрофлот" с понедельника, 2 октября, вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов - милями программы лояльности, сообщил перевозчик. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:39
2023-10-02T18:00
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" с понедельника, 2 октября, вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов - милями программы лояльности, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" со 2 октября запустил компенсацию за задержку рейсов милями программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Мили будут начисляться в случае задержки рейса по вине авиакомпании в дополнение к мерам компенсации, установленным законодательством", - говорится в сообщении. Уточняется, что если время задержки составит от двух до четырех часов, то пассажиру будет начислено 2000 компенсационных миль; от четырех до восьми часов - 3000 миль; от восьми часов - 4000 миль. Мили, начисленные в качестве компенсации, являются неквалификационными, добавляют в "Аэрофлоте".В авиакомпании также отмечают, что если номер участника программы лояльности указан в бронировании, мили будут начисляться автоматически. В остальных случаях пассажирам, которым положена компенсация, необходимо зарегистрироваться в программе "Аэрофлот Бонус" и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос через форму обратной связи с темой "Задержка рейса".
https://ria.ru/20230928/ekologiya-1899246659.html
https://ria.ru/20230929/aeroflota-1899531386.html
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аэрофлот, новости - туризм, туризм
Аэрофлот, Туризм, Новости - Туризм, Туризм
"Аэрофлот" будет компенсировать задержку рейсов милями программы лояльности

"Аэрофлот" будет дополнительно покрывать задержку рейсов в программе лояльности

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" с понедельника, 2 октября, вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов - милями программы лояльности, сообщил перевозчик.
«
"Аэрофлот" со 2 октября запустил компенсацию за задержку рейсов милями программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Мили будут начисляться в случае задержки рейса по вине авиакомпании в дополнение к мерам компенсации, установленным законодательством", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что если время задержки составит от двух до четырех часов, то пассажиру будет начислено 2000 компенсационных миль; от четырех до восьми часов - 3000 миль; от восьми часов - 4000 миль. Мили, начисленные в качестве компенсации, являются неквалификационными, добавляют в "Аэрофлоте".
В авиакомпании также отмечают, что если номер участника программы лояльности указан в бронировании, мили будут начисляться автоматически. В остальных случаях пассажирам, которым положена компенсация, необходимо зарегистрироваться в программе "Аэрофлот Бонус" и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос через форму обратной связи с темой "Задержка рейса".
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