https://ria.ru/20231002/aeroflot-1899984696.html

"Аэрофлот" будет компенсировать задержку рейсов милями программы лояльности

"Аэрофлот" будет компенсировать задержку рейсов милями программы лояльности - РИА Новости, 02.10.2023

"Аэрофлот" будет компенсировать задержку рейсов милями программы лояльности

"Аэрофлот" с понедельника, 2 октября, вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов - милями программы лояльности, сообщил перевозчик. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:39

2023-10-02T15:39

2023-10-02T18:00

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" с понедельника, 2 октября, вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов - милями программы лояльности, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" со 2 октября запустил компенсацию за задержку рейсов милями программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Мили будут начисляться в случае задержки рейса по вине авиакомпании в дополнение к мерам компенсации, установленным законодательством", - говорится в сообщении. Уточняется, что если время задержки составит от двух до четырех часов, то пассажиру будет начислено 2000 компенсационных миль; от четырех до восьми часов - 3000 миль; от восьми часов - 4000 миль. Мили, начисленные в качестве компенсации, являются неквалификационными, добавляют в "Аэрофлоте".В авиакомпании также отмечают, что если номер участника программы лояльности указан в бронировании, мили будут начисляться автоматически. В остальных случаях пассажирам, которым положена компенсация, необходимо зарегистрироваться в программе "Аэрофлот Бонус" и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос через форму обратной связи с темой "Задержка рейса".

https://ria.ru/20230928/ekologiya-1899246659.html

https://ria.ru/20230929/aeroflota-1899531386.html

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