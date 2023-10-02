https://ria.ru/20231002/abrams-1900051203.html
Подпольщики сообщили о разгрузке в литовском порту партии танков Abrams
Подпольщики сообщили о разгрузке в литовском порту партии танков Abrams - РИА Новости, 02.10.2023
Подпольщики сообщили о разгрузке в литовском порту партии танков Abrams
В литовском порту Клайпеда разгружают партию танков Abrams, предположительно, для переброски на Украину, заявил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:49
2023-10-02T19:49
2023-10-02T20:08
в мире
клайпеда
украина
литва
сергей лебедев
m1 abrams
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. В литовском порту Клайпеда разгружают партию танков Abrams, предположительно, для переброски на Украину, заявил РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев. "На днях одним из наших людей было снято прибытие американских танков Abrams в порт города Клайпеда в Литве. Танки скорее всего предназначены для переброски на Украину", - сказал подпольщик. Также он предоставил видео, на котором видны танки Abrams, которые стоят в порту на первой линии возле воды. По его словам, техника, идущая на Украину, загружается в американском порту Бомонт, штат Техас, и на военной базе Чарльстон, штат Южная Каролина. Разгрузка техники производится, в том числе и в литовском порту Клайпеда. "Дальнейший путь танков отслеживается, встреча на Украине готовится", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20231001/tanki-1899715531.html
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Разгрузка танков Abrams в литовском порту
В литовском порту Клайпеда разгружают партию танков «Абрамс», предположительно, для переброски на Украину, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья (им удалось снять прибытие техники)
2023-10-02T19:49
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PT0M37S
РИА Новости
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в мире, клайпеда, украина, литва, сергей лебедев, m1 abrams
В мире, Клайпеда, Украина, Литва, Сергей Лебедев, M1 Abrams
Подпольщики сообщили о разгрузке в литовском порту партии танков Abrams
Подполье: в порту Клайпеды разгружают партию танков Abrams, вероятно, для Киева