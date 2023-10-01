https://ria.ru/20231001/zarplaty-1899699012.html

Зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств увеличили на 10,5 процента

Зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств увеличили на 10,5 процента - РИА Новости, 01.10.2023

Зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств увеличили на 10,5 процента

Оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5% с 1 октября, соответствующее постановление правительства России опубликовано на... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T04:44

2023-10-01T04:44

2023-10-01T05:25

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_806bfa2d873e4868d17cede2ddfaed24.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5% с 1 октября, соответствующее постановление правительства России опубликовано на портале правовой информации."Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза (10,5% - ред.) размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", - говорится в документе. Кроме того, на 10,5% увеличили должностные оклады и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи."Министерству внутренних дел Российской Федерации при пересмотре размеров пенсий гражданам, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и членам их семей размеры месячных окладов в соответствии в замещаемой должностью и присвоенным специальным званием устанавливаться с учетом пункта 1 настоящего постановления", - добавляется в документе.

https://ria.ru/20230927/mintrud-1898847937.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия