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Зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств увеличили на 10,5 процента - РИА Новости, 01.10.2023
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04:44 01.10.2023 (обновлено: 05:25 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/zarplaty-1899699012.html
Зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств увеличили на 10,5 процента
Зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств увеличили на 10,5 процента - РИА Новости, 01.10.2023
Зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств увеличили на 10,5 процента
Оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5% с 1 октября, соответствующее постановление правительства России опубликовано на... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T04:44
2023-10-01T05:25
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5% с 1 октября, соответствующее постановление правительства России опубликовано на портале правовой информации."Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза (10,5% - ред.) размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", - говорится в документе. Кроме того, на 10,5% увеличили должностные оклады и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи."Министерству внутренних дел Российской Федерации при пересмотре размеров пенсий гражданам, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и членам их семей размеры месячных окладов в соответствии в замещаемой должностью и присвоенным специальным званием устанавливаться с учетом пункта 1 настоящего постановления", - добавляется в документе.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств увеличили на 10,5 процента

Зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств с 1 октября увеличили на 10,5%

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкШапка российского военнослужащего
Шапка российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Шапка российского военнослужащего. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств выросли на 10,5% с 1 октября, соответствующее постановление правительства России опубликовано на портале правовой информации.
«
"Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза (10,5% - ред.) размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", - говорится в документе.
Кроме того, на 10,5% увеличили должностные оклады и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.
"Министерству внутренних дел Российской Федерации при пересмотре размеров пенсий гражданам, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и членам их семей размеры месячных окладов в соответствии в замещаемой должностью и присвоенным специальным званием устанавливаться с учетом пункта 1 настоящего постановления", - добавляется в документе.
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