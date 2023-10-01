https://ria.ru/20231001/zapakh-1899697202.html

Кинолог объяснил, почему собаки могут плохо пахнуть

Кинолог объяснил, почему собаки могут плохо пахнуть - РИА Новости, 01.10.2023

Кинолог объяснил, почему собаки могут плохо пахнуть

Некоторых желающих завести собаку может отталкивать мысль о потенциальном неприятном запахе от будущего питомца, однако сильный запах характерен лишь для... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T03:15

2023-10-01T03:15

2023-10-01T03:15

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Некоторых желающих завести собаку может отталкивать мысль о потенциальном неприятном запахе от будущего питомца, однако сильный запах характерен лишь для некоторых пород, а действительно скверно пахнут только собаки, у которых не все в порядке со здоровьем, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Есть, конечно, определенные породы, которым присущ сильный запах. Это происходит из-за того, что кожные железы выделяют больше пахучего секрета. Но если запах от собаки усиливается и становится неприятным, то здесь нужно обратить внимание на состояние здоровья питомца. В норме ни одна собака не должна источать резкий невыносимый запах. Для тех, кто переживает, что собака будет сильно пахнуть, стоит приглянуться к представителям декоративных пород", – сказал Голубев. Он подчеркнул, что наряду с породами, которые могут пахнуть сильнее остальных, есть и собаки, вовсе не издающие привычного запаха, поскольку их шерсть близка к структуре человеческого волоса. "От ухоженной и здоровой собаки нет сильного запаха, неприятный и резкий запах появляется из-за неправильного ухода и проблем со здоровьем любимца. Поэтому не нужно бояться, что с появлением собаки в доме появится и неприятный запах", – добавил Голубев. По его словам, длинношерстные питомцы, у которых нет подшерстка, пахнут меньше, поскольку именно подшерсток пропитывается слоем кожного жира. Но длинная шерсть впитывает другие посторонние запахи, поэтому таким собакам нужен тщательный уход, отметил кинолог. Он уточнил, что уход подбирается в зависимости от породы, длины и густоты шерсти, от индивидуальных особенностей питомца. Неприятный запах могут вызывать, например, ожирение или гормональный сбой. Кроме того, причиной запаха может быть несбалансированный рацион. В том числе, запах может появиться, если постоянно кормить питомца со стола и не учитывать индивидуальные потребности собаки. Борьбу с неприятным запахом, который вдруг начал источать питомец, следует начать с того, чтобы убедиться, что у собаки нет проблем с пищеварением, кожей, ушами, зубами и глазами. Кроме того, нужно наладить рацион питомца, который полностью будет закрывать энергетические потребности животного и учитывать индивидуальные особенности, заметил президент РКФ. "После этого пересмотрите уход за собакой: подберите подходящие средства и аксессуары. Основной уход за питомцем должен включать мытье, расчесывание и стрижку (если это необходимо). Частота гигиенического мытья определяется с учетом породных особенностей питомца. Не забывайте и о гигиене полости рта, следите за чистотой глаз и ушей. Кроме того, регулярно чистите места, где отдыхает собака: стирайте и протирайте лежаки, чаще меняйте подстилки", - сказал он. Среди пород собак, которые меньше всего пахнут, он назвал йоркширского терьера, ши-тцу, папильона.

https://ria.ru/20230924/sobaki-1898277110.html

https://ria.ru/20230917/sobaki-1896764235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество