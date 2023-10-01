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В Тюменской области после взрыва газа в жилом доме пострадали три человека - РИА Новости, 01.10.2023
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21:42 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/vzryv-1899803447.html
В Тюменской области после взрыва газа в жилом доме пострадали три человека
В Тюменской области после взрыва газа в жилом доме пострадали три человека - РИА Новости, 01.10.2023
В Тюменской области после взрыва газа в жилом доме пострадали три человека
Три человека пострадали в Тобольске, где на улице Ремезова в квартире на пятом этаже произошел пожар, сообщает информационный центр правительства Тюменской... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T21:42
2023-10-01T21:42
происшествия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тобольск
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ТЮМЕНЬ, 1 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в Тобольске, где на улице Ремезова в квартире на пятом этаже произошел пожар, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Ремезова произошел после 21.00 (19.00 мск). Ранее указывалось, что из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено два человека, по предварительным данным, пострадал один человек. "После осмотра и оказания помощи трех пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3, в настоящее время их обследует мультидисциплинарная бригада медиков. На месте происшествия осуществляется дежурство медицинскими работниками", - говорится в сообщении информцентра правительства региона. По данным ГУ МЧС региона, пожар из квартиры перекинулся на кровлю, на его тушении задействовано 56 человек личного состава, 17 единиц основной и специальной техники. Глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале сообщил, что на данный момент возгорание локализовано, производится поливка здания, решается вопрос по размещению жильцов. По его словам, из 98 квартир эвакуировано 320 жителей.
https://ria.ru/20230922/gaz-1898088082.html
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происшествия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тобольск
Происшествия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тобольск
В Тюменской области после взрыва газа в жилом доме пострадали три человека

В Тобольске после взрыва газа в жилом доме пострадали три человека

© Фото : Максим Афанасьев/TelegramМногоквартирный дом в городе Тобольске Тюменской области, в котором произошел взрыв газа
Многоквартирный дом в городе Тобольске Тюменской области, в котором произошел взрыв газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Фото : Максим Афанасьев/Telegram
Многоквартирный дом в городе Тобольске Тюменской области, в котором произошел взрыв газа
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 1 окт - РИА Новости. Три человека пострадали в Тобольске, где на улице Ремезова в квартире на пятом этаже произошел пожар, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Ремезова произошел после 21.00 (19.00 мск). Ранее указывалось, что из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено два человека, по предварительным данным, пострадал один человек.
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«
"После осмотра и оказания помощи трех пациентов доставили в приемное отделение Областной больницы №3, в настоящее время их обследует мультидисциплинарная бригада медиков. На месте происшествия осуществляется дежурство медицинскими работниками", - говорится в сообщении информцентра правительства региона.
По данным ГУ МЧС региона, пожар из квартиры перекинулся на кровлю, на его тушении задействовано 56 человек личного состава, 17 единиц основной и специальной техники. Глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале сообщил, что на данный момент возгорание локализовано, производится поливка здания, решается вопрос по размещению жильцов. По его словам, из 98 квартир эвакуировано 320 жителей.
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ПроисшествияТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тобольск
 
 
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