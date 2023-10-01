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В центре Анкары прогремел взрыв

В центре Анкары прогремел взрыв - РИА Новости, 01.10.2023

В центре Анкары прогремел взрыв

Около здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв, передает телеканал CNN Turk. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:01

2023-10-01T10:01

2023-10-01T10:34

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турция

анкара

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АНКАРА, 1 окт — РИА Новости. Около здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв, передает телеканал CNN Turk."В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Утверждается, что взрыв произошел рядом с министерством внутренних дел. Дороги вокруг были закрыты для движения", — говорится в материале.На место происшествия прибыла президентская охрана.Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что взрыв связан с попыткой теракта."В 09:30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован", — уточнил министр.При перестрелке двое полицейских получили легкие ранения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, анкара