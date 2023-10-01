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В центре Анкары прогремел взрыв
В центре Анкары прогремел взрыв - РИА Новости, 01.10.2023
В центре Анкары прогремел взрыв
Около здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв, передает телеканал CNN Turk. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:01
2023-10-01T10:01
2023-10-01T10:34
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анкара
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АНКАРА, 1 окт — РИА Новости. Около здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв, передает телеканал CNN Turk."В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Утверждается, что взрыв произошел рядом с министерством внутренних дел. Дороги вокруг были закрыты для движения", — говорится в материале.На место происшествия прибыла президентская охрана.Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что взрыв связан с попыткой теракта."В 09:30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован", — уточнил министр.При перестрелке двое полицейских получили легкие ранения.
https://ria.ru/20230929/turtsiya-1899342332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара
В центре Анкары прогремел взрыв
Около здания МВД в центре Анкары прогремел взрыв
АНКАРА, 1 окт — РИА Новости.
Около здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв, передает телеканал CNN Turk
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"В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Утверждается, что взрыв произошел рядом с министерством внутренних дел. Дороги вокруг были закрыты для движения", — говорится в материале.
На место происшествия прибыла президентская охрана.
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что взрыв связан с попыткой теракта.
"В 09:30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован", — уточнил министр.
При перестрелке двое полицейских получили легкие ранения.
В Анкаре прогремел взрыв в жилом доме