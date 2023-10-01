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В центре Анкары прогремел взрыв - РИА Новости, 01.10.2023
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10:01 01.10.2023 (обновлено: 10:34 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/vzryv-1899718939.html
В центре Анкары прогремел взрыв
В центре Анкары прогремел взрыв - РИА Новости, 01.10.2023
В центре Анкары прогремел взрыв
Около здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв, передает телеканал CNN Turk. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:01
2023-10-01T10:34
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анкара
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АНКАРА, 1 окт — РИА Новости. Около здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв, передает телеканал CNN Turk.&quot;В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Утверждается, что взрыв произошел рядом с министерством внутренних дел. Дороги вокруг были закрыты для движения&quot;, — говорится в материале.На место происшествия прибыла президентская охрана.Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что взрыв связан с попыткой теракта."В 09:30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован", — уточнил министр.При перестрелке двое полицейских получили легкие ранения.
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в мире, турция, анкара
В мире, Турция, Анкара
В центре Анкары прогремел взрыв

Около здания МВД в центре Анкары прогремел взрыв

© AP Photo / Emre TazegulТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Emre Tazegul
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 окт — РИА Новости. Около здания МВД Турции в центре Анкары прогремел взрыв, передает телеканал CNN Turk.
«

"В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Утверждается, что взрыв произошел рядом с министерством внутренних дел. Дороги вокруг были закрыты для движения", — говорится в материале.

На место происшествия прибыла президентская охрана.
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что взрыв связан с попыткой теракта.
"В 09:30 (совпадает с мск) два террориста, передвигавшиеся на легковом автомобиле перед въездными воротами Главного управления охраны МВД, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, второй был нейтрализован", — уточнил министр.
При перестрелке двое полицейских получили легкие ранения.
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