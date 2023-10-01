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В ЕК заявили о "беспрецедентной дезинформации" на выборах в Словакии - РИА Новости, 01.10.2023
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20:40 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/vybory-1899798814.html
В ЕК заявили о "беспрецедентной дезинформации" на выборах в Словакии
В ЕК заявили о "беспрецедентной дезинформации" на выборах в Словакии - РИА Новости, 01.10.2023
В ЕК заявили о "беспрецедентной дезинформации" на выборах в Словакии
Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что парламентские выборы в Словакии сопровождались... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T20:40
2023-10-01T20:40
в мире
технологии
словакия
вера юрова
роберт фицо
петер пеллегрини
европарламент
еврокомиссия
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ПРАГА, 1 окт - РИА Новости. Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что парламентские выборы в Словакии сопровождались беспрецедентной дезинформацией. В субботу, 30 сентября, в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержала партия Smer, возглавляемая экс-премьером Робертом Фицо, которая получила 22,94% голосов. На втором месте либеральная партия Progresivne Slovensko (17,96%), ее лидером является замглавы Европарламента Михал Шимечка. Третье место получила партия Hlas (14,7%), ее возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини. "Еврокомиссия с уважением относится к результатам парламентских выборов в Словакии. Но необходимо отметить, что, например, занявшая второе место партия Progresivne Slovensko (PS) столкнулась с беспрецедентной дезинформационной расправой. Это видно из всех доступных мне опросов и данных платформ, которые на прошлой неделе предоставили мне отчет о состоянии дезинформационных кампаний. Мы наблюдали высокий уровень наполнения словацкого информационного пространства материалами ультраправых и иных источников", - сказала Юрова, выступая в воскресенье по Чешскому ТВ. При этом замглавы ЕК не стала говорить о том, насколько такая кампания могла повлиять на результаты голосования. Юрова также поздравила с успехом выигравшую выборы партию Smer и занявшую второе место партию PS. По словам Юровой, накануне выборов в республике распространялся видеоролик якобы с участием лидера PS и замглавы Европарламента Михала Шимечки который в действительности был кем-то создан с помощью искусственного интеллекта. "Мы увидели вещь, у которой пока не так много аналогов или примеров - это использование так называемых deepfakes, то есть симулированной реальности. Господин Шимечка был, скажем так, первой жертвой или мишенью. Поиграл с ним искусственный интеллект", - сказала Юрова. Замглавы ЕК опасается, что новые технологии могут быть использованы в целях дезинформации. В настоящее время она готовит законопроект об искусственном интеллекте. Юрова надеется, что на европейских выборах в 2024 году в онлайн-среде уже будут применены новые правила предоставления цифровых услуг, вступившие в силу в конце августа. Согласно этим правилам, онлайн-платформы должны обеспечивать большую защиту частной жизни пользователей и принимать меры против незаконного контента. По мнению Юровой, контент не должен содержать, например, призывы к насилию и убийствам, а также сообщения, способствующие неоправданной панике. Вместе с тем, подчеркнула замглавы ЕК, недопустимо ограничение мнений, а свобода слова остается одним из основополагающих принципов. Она отвергла мнение о том, что в интернете может быть введена цензура.
https://ria.ru/20231001/slovakiya-1899797084.html
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в мире, технологии, словакия, вера юрова, роберт фицо, петер пеллегрини, европарламент, еврокомиссия
В мире, Технологии, Словакия, Вера Юрова, Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, Европарламент, Еврокомиссия
В ЕК заявили о "беспрецедентной дезинформации" на выборах в Словакии

Замглавы ЕК: выборы в Словакии прошли в условиях беспрецедентной дезинформации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБюллетень для голосования во время выборов в Словакии
Бюллетень для голосования во время выборов в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бюллетень для голосования во время выборов в Словакии. Архивное фото
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ПРАГА, 1 окт - РИА Новости. Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что парламентские выборы в Словакии сопровождались беспрецедентной дезинформацией.
В субботу, 30 сентября, в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержала партия Smer, возглавляемая экс-премьером Робертом Фицо, которая получила 22,94% голосов. На втором месте либеральная партия Progresivne Slovensko (17,96%), ее лидером является замглавы Европарламента Михал Шимечка. Третье место получила партия Hlas (14,7%), ее возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини.
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"Еврокомиссия с уважением относится к результатам парламентских выборов в Словакии. Но необходимо отметить, что, например, занявшая второе место партия Progresivne Slovensko (PS) столкнулась с беспрецедентной дезинформационной расправой. Это видно из всех доступных мне опросов и данных платформ, которые на прошлой неделе предоставили мне отчет о состоянии дезинформационных кампаний. Мы наблюдали высокий уровень наполнения словацкого информационного пространства материалами ультраправых и иных источников", - сказала Юрова, выступая в воскресенье по Чешскому ТВ.
При этом замглавы ЕК не стала говорить о том, насколько такая кампания могла повлиять на результаты голосования. Юрова также поздравила с успехом выигравшую выборы партию Smer и занявшую второе место партию PS.
По словам Юровой, накануне выборов в республике распространялся видеоролик якобы с участием лидера PS и замглавы Европарламента Михала Шимечки который в действительности был кем-то создан с помощью искусственного интеллекта.
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"Мы увидели вещь, у которой пока не так много аналогов или примеров - это использование так называемых deepfakes, то есть симулированной реальности. Господин Шимечка был, скажем так, первой жертвой или мишенью. Поиграл с ним искусственный интеллект", - сказала Юрова.
Замглавы ЕК опасается, что новые технологии могут быть использованы в целях дезинформации. В настоящее время она готовит законопроект об искусственном интеллекте.
Юрова надеется, что на европейских выборах в 2024 году в онлайн-среде уже будут применены новые правила предоставления цифровых услуг, вступившие в силу в конце августа. Согласно этим правилам, онлайн-платформы должны обеспечивать большую защиту частной жизни пользователей и принимать меры против незаконного контента.
По мнению Юровой, контент не должен содержать, например, призывы к насилию и убийствам, а также сообщения, способствующие неоправданной панике. Вместе с тем, подчеркнула замглавы ЕК, недопустимо ограничение мнений, а свобода слова остается одним из основополагающих принципов. Она отвергла мнение о том, что в интернете может быть введена цензура.
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