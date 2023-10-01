На выборах в Словакии лидирует партия Smer
На выборах в Словакии лидирует оппозиционная партия Smer
© AFP 2023 / TOMAS BENEDIKOVICЧлены партии Smer-SSD, вице-премьер и министр внутренних дел Словакии Роберт Калинак и вице-президент Smer-SSD Юрай Планар на пресс-конференции в штаб-квартире партии после выборов в Братиславе
Члены партии Smer-SSD, вице-премьер и министр внутренних дел Словакии Роберт Калинак и вице-президент Smer-SSD Юрай Планар на пресс-конференции в штаб-квартире партии после выборов в Братиславе
БРАТИСЛАВА, 1 окт — РИА Новости. Оппозиционная партия Smer под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо лидирует на выборах в парламент, набирая более 23% голосов, свидетельствуют данные управления статистики республики.
«
"Партия Smer набирает 23,58% голосов", — указали в ведомстве.
Информацию предоставили после обработки данных с 95,75% избирательных участков.
Второе место с 16,37% голосов занимает либеральная партия Progresivne Slovensko, замыкает первую тройку партия Hlas с 15,22% голосов.
Официальные итоги должны подвести в воскресенье во второй половине дня.
Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. К участию допустили 24 партии и одну коалицию.
Согласно данным exit poll агентства Focus, победителем стала либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko с 23,5% голосов, которую возглавляет 39-летний Михал Шимечка. Однако публикация подсчетов голосов показала, что все же лидирует партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра республики.
Фицо выступает против военной поддержки Украины. В частности, перед выборами он заявил, что передача оружия Киеву приносит только убийства, и призвал немедленно начать мирные переговоры. Экс-премьер также высказал желание положить конец санкциям против России, которые, по его мнению, привели к ухудшению экономической ситуации в Словакии.