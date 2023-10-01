https://ria.ru/20231001/vybory-1899692819.html

На выборах в Словакии лидирует партия Smer

На выборах в Словакии лидирует партия Smer - РИА Новости, 01.10.2023

На выборах в Словакии лидирует партия Smer

Оппозиционная партия Smer под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо лидирует на выборах в парламент, набирая более 23% голосов,... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T01:15

2023-10-01T01:15

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БРАТИСЛАВА, 1 окт — РИА Новости. Оппозиционная партия Smer под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо лидирует на выборах в парламент, набирая более 23% голосов, свидетельствуют данные управления статистики республики."Партия Smer набирает 23,58% голосов", — указали в ведомстве.Информацию предоставили после обработки данных с 95,75% избирательных участков.Второе место с 16,37% голосов занимает либеральная партия Progresivne Slovensko, замыкает первую тройку партия Hlas с 15,22% голосов.Официальные итоги должны подвести в воскресенье во второй половине дня.Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. К участию допустили 24 партии и одну коалицию.Согласно данным exit poll агентства Focus, победителем стала либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko с 23,5% голосов, которую возглавляет 39-летний Михал Шимечка. Однако публикация подсчетов голосов показала, что все же лидирует партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра республики. Фицо выступает против военной поддержки Украины. В частности, перед выборами он заявил, что передача оружия Киеву приносит только убийства, и призвал немедленно начать мирные переговоры. Экс-премьер также высказал желание положить конец санкциям против России, которые, по его мнению, привели к ухудшению экономической ситуации в Словакии.

https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899615039.html

https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899621019.html

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украина, словакия, россия, роберт фицо, сергей лавров, нато, focus, в мире