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На выборах в Словакии лидирует партия Smer - РИА Новости, 01.10.2023
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01:15 01.10.2023 (обновлено: 09:16 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/vybory-1899692819.html
На выборах в Словакии лидирует партия Smer
На выборах в Словакии лидирует партия Smer - РИА Новости, 01.10.2023
На выборах в Словакии лидирует партия Smer
Оппозиционная партия Smer под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо лидирует на выборах в парламент, набирая более 23% голосов,... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T01:15
2023-10-01T09:16
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россия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 1 окт — РИА Новости. Оппозиционная партия Smer под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо лидирует на выборах в парламент, набирая более 23% голосов, свидетельствуют данные управления статистики республики.&quot;Партия Smer набирает 23,58% голосов&quot;, — указали в ведомстве.Информацию предоставили после обработки данных с 95,75% избирательных участков.Второе место с 16,37% голосов занимает либеральная партия Progresivne Slovensko, замыкает первую тройку партия Hlas с 15,22% голосов.Официальные итоги должны подвести в воскресенье во второй половине дня.Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. К участию допустили 24 партии и одну коалицию.Согласно данным exit poll агентства Focus, победителем стала либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko с 23,5% голосов, которую возглавляет 39-летний Михал Шимечка. Однако публикация подсчетов голосов показала, что все же лидирует партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра республики. Фицо выступает против военной поддержки Украины. В частности, перед выборами он заявил, что передача оружия Киеву приносит только убийства, и призвал немедленно начать мирные переговоры. Экс-премьер также высказал желание положить конец санкциям против России, которые, по его мнению, привели к ухудшению экономической ситуации в Словакии.
https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899615039.html
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украина, словакия, россия, роберт фицо, сергей лавров, нато, focus, в мире
Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Сергей Лавров, НАТО, Focus, В мире
На выборах в Словакии лидирует партия Smer

На выборах в Словакии лидирует оппозиционная партия Smer

© AFP 2023 / TOMAS BENEDIKOVICЧлены партии Smer-SSD, вице-премьер и министр внутренних дел Словакии Роберт Калинак и вице-президент Smer-SSD Юрай Планар на пресс-конференции в штаб-квартире партии после выборов в Братиславе
Члены партии Smer-SSD, вице-премьер и министр внутренних дел Словакии Роберт Калинак и вице-президент Smer-SSD Юрай Планар на пресс-конференции в штаб-квартире партии после выборов в Братиславе - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AFP 2023 / TOMAS BENEDIKOVIC
Члены партии Smer-SSD, вице-премьер и министр внутренних дел Словакии Роберт Калинак и вице-президент Smer-SSD Юрай Планар на пресс-конференции в штаб-квартире партии после выборов в Братиславе
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БРАТИСЛАВА, 1 окт — РИА Новости. Оппозиционная партия Smer под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо лидирует на выборах в парламент, набирая более 23% голосов, свидетельствуют данные управления статистики республики.
«

"Партия Smer набирает 23,58% голосов", — указали в ведомстве.

Информацию предоставили после обработки данных с 95,75% избирательных участков.
Второе место с 16,37% голосов занимает либеральная партия Progresivne Slovensko, замыкает первую тройку партия Hlas с 15,22% голосов.
Избиратели заполняют свои бюллетени на избирательном участке в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Премьер Словакии забыл взять документы на выборы
Вчера, 12:27
Официальные итоги должны подвести в воскресенье во второй половине дня.
Внеочередные выборы в парламент Словакии состоялись в субботу. К участию допустили 24 партии и одну коалицию.
Согласно данным exit poll агентства Focus, победителем стала либеральная и проевропейская партия Progresivne Slovensko с 23,5% голосов, которую возглавляет 39-летний Михал Шимечка. Однако публикация подсчетов голосов показала, что все же лидирует партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра республики.
Фицо выступает против военной поддержки Украины. В частности, перед выборами он заявил, что передача оружия Киеву приносит только убийства, и призвал немедленно начать мирные переговоры. Экс-премьер также высказал желание положить конец санкциям против России, которые, по его мнению, привели к ухудшению экономической ситуации в Словакии.
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Глава Словакии не смогла сразу проголосовать из-за подозрительного предмета
Вчера, 13:26
 
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