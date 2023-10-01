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Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым - РИА Новости, 01.10.2023
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17:33 01.10.2023 (обновлено: 17:36 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/vstrecha-1899779061.html
Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым
Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым - РИА Новости, 01.10.2023
Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель впервые лично встретился с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:33
2023-10-01T17:36
в мире
украина
жозеп боррель
киев
одесса
рустем умеров
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель впервые лично встретился с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве. "На нашей первой личной встрече с Рустемом Умеровым мы обсудили вопросы постоянной военной помощи со стороны ЕС", - написал Боррель в соцсети X. По его словам, Евросоюз готовит "долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины". В субботу Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу, а в воскресенье приехал в Киев, где уже встретился с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
https://ria.ru/20231001/borrel-1899740425.html
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в мире, украина, жозеп боррель, киев, одесса, рустем умеров, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Киев, Одесса, Рустем Умеров, Евросоюз, Владимир Зеленский
Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым

Боррель впервые лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым

© Josep Borrell Fontelles/TwitterДвусторонняя встреча Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля и Министра обороны Украины Рустема Умерова
Двусторонняя встреча Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля и Министра обороны Украины Рустема Умерова
© Josep Borrell Fontelles/Twitter
Двусторонняя встреча Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля и Министра обороны Украины Рустема Умерова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель впервые лично встретился с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве.
«
"На нашей первой личной встрече с Рустемом Умеровым мы обсудили вопросы постоянной военной помощи со стороны ЕС", - написал Боррель в соцсети X.
Владимир Зеленский и Жозеп Боррель в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Боррель встретился с Зеленским и Кулебой в Киеве
Вчера, 12:52
По его словам, Евросоюз готовит "долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины".
В субботу Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу, а в воскресенье приехал в Киев, где уже встретился с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В Госдуме призвали Борреля приехать в Севастополь и покаяться
30 сентября, 22:10
 
В миреУкраинаЖозеп БоррельКиевОдессаРустем УмеровЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
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