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Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым
Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым - РИА Новости, 01.10.2023
Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель впервые лично встретился с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:33
2023-10-01T17:33
2023-10-01T17:36
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель впервые лично встретился с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве. "На нашей первой личной встрече с Рустемом Умеровым мы обсудили вопросы постоянной военной помощи со стороны ЕС", - написал Боррель в соцсети X. По его словам, Евросоюз готовит "долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины". В субботу Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу, а в воскресенье приехал в Киев, где уже встретился с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
https://ria.ru/20231001/borrel-1899740425.html
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в мире, украина, жозеп боррель, киев, одесса, рустем умеров, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Киев, Одесса, Рустем Умеров, Евросоюз, Владимир Зеленский
Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым
Боррель впервые лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым