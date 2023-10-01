https://ria.ru/20231001/vstrecha-1899779061.html

Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым

Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым - РИА Новости, 01.10.2023

Боррель лично встретился с новым главой Минобороны Украины Умеровым

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель впервые лично встретился с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T17:33

2023-10-01T17:33

2023-10-01T17:36

в мире

украина

жозеп боррель

киев

одесса

рустем умеров

евросоюз

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель впервые лично встретился с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве. "На нашей первой личной встрече с Рустемом Умеровым мы обсудили вопросы постоянной военной помощи со стороны ЕС", - написал Боррель в соцсети X. По его словам, Евросоюз готовит "долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности Украины". В субботу Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу, а в воскресенье приехал в Киев, где уже встретился с Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

https://ria.ru/20231001/borrel-1899740425.html

https://ria.ru/20230930/sevastopol-1899680386.html

украина

киев

одесса

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в мире, украина, жозеп боррель, киев, одесса, рустем умеров, евросоюз, владимир зеленский