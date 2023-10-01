https://ria.ru/20231001/vorobev-1899742833.html
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона - РИА Новости, 01.10.2023
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил в телеграм-канале жителей Подмосковья с Днём региона, пообещав делать все, чтобы область с каждым днем... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T13:12
2023-10-01T13:12
2023-10-01T13:17
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил в телеграм-канале жителей Подмосковья с Днём региона, пообещав делать все, чтобы область с каждым днем становилась все лучше и лучше. "С Днем Московской области! С праздником, наши дорогие жители. Надеюсь, вы замечаете все те изменения, которые происходят в нашем регионе. Таком большом, разном и красивом. Мы и дальше будем работать так, чтобы каждый городок, каждый округ преображался и становился еще лучше", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Ежегодно с 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября. Именно в октябре 1781 года Императрица Екатерина II подписала Указ, которым учредила обновленную Московскую губернию.
https://ria.ru/20230928/dolgoletie-1899284639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Новости Подмосковья
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона
Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил в телеграм-канале
жителей Подмосковья с Днём региона, пообещав делать все, чтобы область с каждым днем становилась все лучше и лучше.
"С Днем Московской области! С праздником, наши дорогие жители. Надеюсь, вы замечаете все те изменения, которые происходят в нашем регионе. Таком большом, разном и красивом. Мы и дальше будем работать так, чтобы каждый городок, каждый округ преображался и становился еще лучше", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
Ежегодно с 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября. Именно в октябре 1781 года Императрица Екатерина II подписала Указ, которым учредила обновленную Московскую губернию.
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