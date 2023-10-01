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Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона - РИА Новости, 01.10.2023
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Новости Подмосковья
 
13:12 01.10.2023 (обновлено: 13:17 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/vorobev-1899742833.html
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона - РИА Новости, 01.10.2023
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил в телеграм-канале жителей Подмосковья с Днём региона, пообещав делать все, чтобы область с каждым днем... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T13:12
2023-10-01T13:17
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
новости подмосковья
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил в телеграм-канале жителей Подмосковья с Днём региона, пообещав делать все, чтобы область с каждым днем становилась все лучше и лучше. "С Днем Московской области! С праздником, наши дорогие жители. Надеюсь, вы замечаете все те изменения, которые происходят в нашем регионе. Таком большом, разном и красивом. Мы и дальше будем работать так, чтобы каждый городок, каждый округ преображался и становился еще лучше", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Ежегодно с 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября. Именно в октябре 1781 года Императрица Екатерина II подписала Указ, которым учредила обновленную Московскую губернию.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Новости Подмосковья
Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона

Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем региона

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил в телеграм-канале жителей Подмосковья с Днём региона, пообещав делать все, чтобы область с каждым днем становилась все лучше и лучше.
"С Днем Московской области! С праздником, наши дорогие жители. Надеюсь, вы замечаете все те изменения, которые происходят в нашем регионе. Таком большом, разном и красивом. Мы и дальше будем работать так, чтобы каждый городок, каждый округ преображался и становился еще лучше", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
Ежегодно с 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября. Именно в октябре 1781 года Императрица Екатерина II подписала Указ, которым учредила обновленную Московскую губернию.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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