https://ria.ru/20231001/vagner-1899652124.html

Похороны откладываются: "Вагнер" жив, но поменял паспорт

Похороны откладываются: "Вагнер" жив, но поменял паспорт - РИА Новости, 01.10.2023

Похороны откладываются: "Вагнер" жив, но поменял паспорт

После отвода подразделений ЧВК "Вагнер" из зоны СВО и перемещения их части на территорию Белоруссии и в Африку могло показаться, что яркая, но неоднозначная... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:00

2023-10-01T08:00

2023-10-01T08:08

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

артемовск

белоруссия

юнус-бек евкуров

дмитрий песков

аналитика

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После отвода подразделений ЧВК "Вагнер" из зоны СВО и перемещения их части на территорию Белоруссии и в Африку могло показаться, что яркая, но неоднозначная история "Вагнера" закончена. Многие на Западе и Украине выдохнули: присутствие вагнеровцев на определенных участках фронта обозначало только одно — движение вперед до победы, несмотря ни на что: вспомним Артемовск (Бахмут), Соледар, Попасную и другие места, где происходили самые ожесточенные бои.Но, похоже, радость наших недругов оказалась немного преждевременной.На уходящей неделе в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, которую пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "рутинной" и "чисто рабочей".Однако реакция в западных и украинских СМИ на эту совершенно рабочую и абсолютно рутинную встречу оказалась очень болезненной.Дело в том, что Андрей Трошев — бывший начальник штаба "Вагнера", который, собственно, отвечал за боевую составляющую работы ЧВК. Трошев — полковник СОБРа, бывший артиллерист-десантник, ветеран Афганистана и Чечни, имеет звание Героя России за взятие Пальмиры в 2016 году. Также Трошев награжден двумя орденами Мужества, тремя орденами Красной Звезды и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством". Андрей Трошев пользуется непререкаемым авторитетом среди бойцов ЧВК "Вагнер" и до сего момента курировал интеграцию вагнеровцев в систему Минобороны на украинском фронте в рамках добровольческих подразделений "Редут" и "Добровольческий корпус".На встрече президент РФ Владимир Путин поручил Трошеву заняться формированием новых добровольческих подразделений, которые "могут выполнять различные боевые задачи — прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", а также "синхронизацией" их деятельности с МО РФ. Присутствие на встрече замглавы Минобороны Юнус-Бека Евкурова, курирующего в том числе вопросы деятельности российских ЧВК за рубежом, сигнализирует о новой странице деятельности ЧВК "Вагнер" на самом горячем направлении в обновленном статусе, который предполагает все возможности, льготы и гарантии, распространяющиеся на военнослужащих "регулярных" частей российских Вооруженных сил.По словам Владимира Путина, "вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал отечество".По экспертной оценке, число бойцов ЧВК "Вагнер" превышало 50 тысяч человек, чей боевой опыт может и должен быть использован: по словам экс-командующего 16-й воздушной армией генерал-лейтенанта запаса Валерия Ретунского, "наше руководство, в первую очередь исходя из опыта участия вагнеровцев в СВО, сейчас прекрасно осознает, что такие частные военные организации очень нужны стране".Его слова подтверждает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который процитировал президента, отметившего, что ЧВК "Вагнер" "внесла большой вклад в ход СВО и освобождение районов ДНР. Геройство этих людей не будет забыто".Согласно официальной информации, сейчас наблюдается большое количество добровольцев, желающих присоединиться к соответствующим подразделениям, воюющим в зоне СВО. Одновременно с этим Генеральный штаб ВС РФ сообщил, что дополнительных мобилизационных мероприятий не планирует. Согласно заявлению заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления ГШ контр-адмирала Владимира Цимлянского, "желающих поступить на военную службу по контракту и добровольцев, решивших участвовать в СВО, достаточно для выполнения возложенных задач".По некоторым данным, вагнеровцы уже были замечены в целом ряде районов проведения СВО, в частности — в Артемовске (Бахмуте) и на Харьковском и Запорожском направлениях. На фоне выдохнувшегося и захлебнувшегося в крови контрнаступления ВСУ и ввода в бой ранее неприкосновенных резервов очевидно встает вопрос о переходе стратегической инициативы к ВС РФ, а значит — о перспективе масштабного наступления, где опыт вагнеровцев будет поистине бесценен.Противник, однако, делает вид, что никакой угрозы нет и что у них "все схвачено". В хвастливом интервью западным СМИ заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям ВСУ Сергей Череватый заявил, что "Вагнер" как боевая единица был полностью уничтожен украинской армией", а те, кто сейчас находится в зоне СВО, "бесполезная неподготовленная группа наемников, которой затыкают дыры".Мы не будем разрушать радужную картину мира пана Череватого и других говорящих голов киевского режима, а просто подождем, когда "бесполезные и неподготовленные" бойцы старого-нового "Вагнера" сыграют свою любимую мелодию, название которой "Только вперед".

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230922/oppengeymer-1897739824.html

https://ria.ru/20230918/stalin-1896807179.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

россия

артемовск

белоруссия

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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, артемовск, белоруссия, юнус-бек евкуров, дмитрий песков, аналитика