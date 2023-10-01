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"Непоправимый ущерб": действия США по Украине вызвали панику на Западе
"Непоправимый ущерб": действия США по Украине вызвали панику на Западе - РИА Новости, 01.10.2023
"Непоправимый ущерб": действия США по Украине вызвали панику на Западе
Возможное прекращение финансирования Украины со стороны США, о котором все чаще говорят в Вашингтоне, вызывает опасение среди стран Запада, пишет американская... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:24
2023-10-01T14:24
2023-10-01T14:24
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Возможное прекращение финансирования Украины со стороны США, о котором все чаще говорят в Вашингтоне, вызывает опасение среди стран Запада, пишет американская газета The Wall Street Journal."Глубокий страх заключается в том, что, если, после того как США предоставили колоссальную политическую и военною поддержку Украине, Вашингтон не окажется на стороне победителя, американскому авторитету и силе убеждения будет нанесет непоправимый ущерб с глобальными последствиями", – отметило издание.Кроме того, Киев крайне зависим от американской финансовой и военной помощи, поэтому ее прекращение ставит под вопрос способность ВСУ сражаться на поле боя, говорится в материале.Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
https://ria.ru/20231001/pomosch-1899722205.html
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в мире, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Непоправимый ущерб": действия США по Украине вызвали панику на Западе
WSJ: США потеряют мировое лидерство, если прекратят помогать Украине