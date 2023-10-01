Рейтинг@Mail.ru
"Непоправимый ущерб": действия США по Украине вызвали панику на Западе - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/uscherb-1899750767.html
"Непоправимый ущерб": действия США по Украине вызвали панику на Западе
"Непоправимый ущерб": действия США по Украине вызвали панику на Западе - РИА Новости, 01.10.2023
"Непоправимый ущерб": действия США по Украине вызвали панику на Западе
Возможное прекращение финансирования Украины со стороны США, о котором все чаще говорят в Вашингтоне, вызывает опасение среди стран Запада, пишет американская... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:24
2023-10-01T14:24
в мире
украина
сша
джо байден
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Возможное прекращение финансирования Украины со стороны США, о котором все чаще говорят в Вашингтоне, вызывает опасение среди стран Запада, пишет американская газета The Wall Street Journal."Глубокий страх заключается в том, что, если, после того как США предоставили колоссальную политическую и военною поддержку Украине, Вашингтон не окажется на стороне победителя, американскому авторитету и силе убеждения будет нанесет непоправимый ущерб с глобальными последствиями", – отметило издание.Кроме того, Киев крайне зависим от американской финансовой и военной помощи, поэтому ее прекращение ставит под вопрос способность ВСУ сражаться на поле боя, говорится в материале.Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
https://ria.ru/20231001/pomosch-1899722205.html
https://ria.ru/20231001/tanki-1899715531.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Непоправимый ущерб": действия США по Украине вызвали панику на Западе

WSJ: США потеряют мировое лидерство, если прекратят помогать Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Возможное прекращение финансирования Украины со стороны США, о котором все чаще говорят в Вашингтоне, вызывает опасение среди стран Запада, пишет американская газета The Wall Street Journal.
"Глубокий страх заключается в том, что, если, после того как США предоставили колоссальную политическую и военною поддержку Украине, Вашингтон не окажется на стороне победителя, американскому авторитету и силе убеждения будет нанесет непоправимый ущерб с глобальными последствиями", – отметило издание.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
"Опасно": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе из-за США
Вчера, 10:20
Кроме того, Киев крайне зависим от американской финансовой и военной помощи, поэтому ее прекращение ставит под вопрос способность ВСУ сражаться на поле боя, говорится в материале.
Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
"Мобильные стальные гробы": в США сообщили о ловушке, устроенной для ВСУ
Вчера, 09:37
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала