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В Праге переименовали улицу маршала Конева - РИА Новости, 01.10.2023
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18:07 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/ulitsa-1899782265.html
В Праге переименовали улицу маршала Конева
В Праге переименовали улицу маршала Конева - РИА Новости, 01.10.2023
В Праге переименовали улицу маршала Конева
В понедельник на бывшей улице Конева в центральной части Праги начнется замена табличек на улицу Гартига, в честь первого старосты района Жижков, в котором она... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T18:07
2023-10-01T18:07
в мире
прага
германия
чехословакия
иван конев
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ПРАГА, 1 окт – РИА Новости. В понедельник на бывшей улице Конева в центральной части Праги начнется замена табличек на улицу Гартига, в честь первого старосты района Жижков, в котором она расположена, тем самым будет реализовано решение мэрии города от 19 июня этого года, сообщило Чешское радио. "Имя советского маршала Ивана Конева улица в районе Жижков носила с 1947 года. Решением мэрии Праги от 19 июня этого года улица переименована. На табличках, которые в понедельник начнут развешиваться на домах улицы, будет имя Карела Гартига, бывшего в конце XIX века первым старостой (главой) населенного пункта Жижков, на территории которого тогда находилась улица", - отмечается в сообщении. Решение о переименовании улицы, которая начинается неподалеку от Главного вокзала и тянется более чем на три километра в восточном направлении, принесет дополнительные заботы примерно пяти тысячам граждан, проживающим или работающим на данной улице. Им дается шесть месяцев для того, чтобы бесплатно обменять свои личные, служебные или фирменные документы. Имя советского маршала Ивана Конева было присвоено улице в связи с тем, что части 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Конев, успешно участвовали в мае 1945 года в освобождении Праги от гитлеровцев. Однако в последние годы вокруг имени Конева в Праге разгорелись весьма бурные политические баталии. В 2017 году на постамент памятника Коневу на площади Интербригады по решению властей района Прага 6 была добавлена табличка, рассказывающая о некоторых этапах в биографии маршала. В частности, в ней сообщалось, что Конев возглавлял войска Варшавского договора (ОВД) в 1956 году, когда произошло подавление Венгерской революции, а затем командовал Группой советских войск в Германии, и именно в этот период, в августе 1961 года, была сооружена Берлинская стена. В августе 2019 года неизвестные вандалы облили памятник Коневу красной краской, связав свои действия с очередной годовщиной ввода войск пяти стран ОВД в Чехословакию в 1968 году. Несколько чешских активистов после этого приняли участие в очистке памятника. В конце того же месяца по распоряжению властей района Прага 6 вокруг памятника Коневу были установлены деревянные леса с брезентом. Так районные чиновники, согласно их объяснениям, хотели предотвратить дальнейшие попытки испортить памятник. Однако после того, как люди трижды пытались снять брезентовое покрытие, районные власти сочли возможным убрать леса. Одновременно руководство района приняло решение о демонтаже памятника маршалу и перемещении его в депозитарий с последующей установкой на площади Интербригады памятника освободителям Праги. Против демонтажа памятника Коневу активно выступали некоторые представители чешской общественности, на площади несколько раз состоялись массовые митинги протеста. Тем не менее памятник военачальнику был демонтирован и отправлен в депозитарий. Произошло это под покровом темноты 3 апреля 2020 года во время действовавшего в стране из-за пандемии COVID-19 карантина. Одновременно с этим власти района Прага 3, на территории которого находится улица Конева, подняли вопрос об ее переименовании. При этом чиновники отправили проживающим или работающим на этой улице людям анкету с просьбой высказаться по поводу данной идеи. В итоге за переименование выступил 71% опрошенных граждан.
https://ria.ru/20230928/ugroza-1899319806.html
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в мире, прага, германия, чехословакия, иван конев
В мире, Прага, Германия, Чехословакия, Иван Конев
В Праге переименовали улицу маршала Конева

Власти Праги переименовали улицу маршала Конева, замена табличек начнется завтра

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Прага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 1 окт – РИА Новости. В понедельник на бывшей улице Конева в центральной части Праги начнется замена табличек на улицу Гартига, в честь первого старосты района Жижков, в котором она расположена, тем самым будет реализовано решение мэрии города от 19 июня этого года, сообщило Чешское радио.
«
"Имя советского маршала Ивана Конева улица в районе Жижков носила с 1947 года. Решением мэрии Праги от 19 июня этого года улица переименована. На табличках, которые в понедельник начнут развешиваться на домах улицы, будет имя Карела Гартига, бывшего в конце XIX века первым старостой (главой) населенного пункта Жижков, на территории которого тогда находилась улица", - отмечается в сообщении.
Решение о переименовании улицы, которая начинается неподалеку от Главного вокзала и тянется более чем на три километра в восточном направлении, принесет дополнительные заботы примерно пяти тысячам граждан, проживающим или работающим на данной улице. Им дается шесть месяцев для того, чтобы бесплатно обменять свои личные, служебные или фирменные документы.
Имя советского маршала Ивана Конева было присвоено улице в связи с тем, что части 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Конев, успешно участвовали в мае 1945 года в освобождении Праги от гитлеровцев.
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Однако в последние годы вокруг имени Конева в Праге разгорелись весьма бурные политические баталии. В 2017 году на постамент памятника Коневу на площади Интербригады по решению властей района Прага 6 была добавлена табличка, рассказывающая о некоторых этапах в биографии маршала. В частности, в ней сообщалось, что Конев возглавлял войска Варшавского договора (ОВД) в 1956 году, когда произошло подавление Венгерской революции, а затем командовал Группой советских войск в Германии, и именно в этот период, в августе 1961 года, была сооружена Берлинская стена.
В августе 2019 года неизвестные вандалы облили памятник Коневу красной краской, связав свои действия с очередной годовщиной ввода войск пяти стран ОВД в Чехословакию в 1968 году. Несколько чешских активистов после этого приняли участие в очистке памятника. В конце того же месяца по распоряжению властей района Прага 6 вокруг памятника Коневу были установлены деревянные леса с брезентом. Так районные чиновники, согласно их объяснениям, хотели предотвратить дальнейшие попытки испортить памятник. Однако после того, как люди трижды пытались снять брезентовое покрытие, районные власти сочли возможным убрать леса. Одновременно руководство района приняло решение о демонтаже памятника маршалу и перемещении его в депозитарий с последующей установкой на площади Интербригады памятника освободителям Праги.
Против демонтажа памятника Коневу активно выступали некоторые представители чешской общественности, на площади несколько раз состоялись массовые митинги протеста. Тем не менее памятник военачальнику был демонтирован и отправлен в депозитарий. Произошло это под покровом темноты 3 апреля 2020 года во время действовавшего в стране из-за пандемии COVID-19 карантина. Одновременно с этим власти района Прага 3, на территории которого находится улица Конева, подняли вопрос об ее переименовании. При этом чиновники отправили проживающим или работающим на этой улице людям анкету с просьбой высказаться по поводу данной идеи. В итоге за переименование выступил 71% опрошенных граждан.
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