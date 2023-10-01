https://ria.ru/20231001/ukraina-1899805995.html

"Зеленский в беде". В США раскрыли, к чему приведет наступление России

"Зеленский в беде". В США раскрыли, к чему приведет наступление России - РИА Новости, 02.10.2023

"Зеленский в беде". В США раскрыли, к чему приведет наступление России

Наступательные действия России после окончательного разгрома ВСУ приведут к падению Украины, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-01T22:27

2023-10-01T22:27

2023-10-02T00:00

политика

россия

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Наступательные действия России после окончательного разгрома ВСУ приведут к падению Украины, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube."Я верю, что русские играют вдолгую. Я верю, что они начнут наступление. <…> Они видят сейчас, что у (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского большие проблемы", — поделился мнением эксперт.По мнению Никсона, Россия выбрала тактику, которая измотает Киев настолько, что в конечном итоге приведет к падению украинского государства. Сейчас борьба выглядит как спарринг между двумя боксерами, считает журналист. Как только Зеленский истощит свои ресурсы, его собьют с ног, резюмировал он.Украинская армия уже четвертый месяц пытается наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время она не смогла достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских оборонительных укреплений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899794487.html

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политика, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато