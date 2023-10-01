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"Зеленский в беде". В США раскрыли, к чему приведет наступление России - РИА Новости, 02.10.2023
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22:27 01.10.2023 (обновлено: 00:00 02.10.2023)
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899805995.html
"Зеленский в беде". В США раскрыли, к чему приведет наступление России
"Зеленский в беде". В США раскрыли, к чему приведет наступление России - РИА Новости, 02.10.2023
"Зеленский в беде". В США раскрыли, к чему приведет наступление России
Наступательные действия России после окончательного разгрома ВСУ приведут к падению Украины, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-01T22:27
2023-10-02T00:00
политика
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Наступательные действия России после окончательного разгрома ВСУ приведут к падению Украины, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.&quot;Я верю, что русские играют вдолгую. Я верю, что они начнут наступление. &lt;…&gt; Они видят сейчас, что у (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского большие проблемы&quot;, — поделился мнением эксперт.По мнению Никсона, Россия выбрала тактику, которая измотает Киев настолько, что в конечном итоге приведет к падению украинского государства. Сейчас борьба выглядит как спарринг между двумя боксерами, считает журналист. Как только Зеленский истощит свои ресурсы, его собьют с ног, резюмировал он.Украинская армия уже четвертый месяц пытается наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время она не смогла достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских оборонительных укреплений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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политика, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Зеленский в беде". В США раскрыли, к чему приведет наступление России

Журналист Гарланд Никсон: наступление России приведет к ликвидации Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Наступательные действия России после окончательного разгрома ВСУ приведут к падению Украины, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube.
«

"Я верю, что русские играют вдолгую. Я верю, что они начнут наступление. <…> Они видят сейчас, что у (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского большие проблемы", — поделился мнением эксперт.

По мнению Никсона, Россия выбрала тактику, которая измотает Киев настолько, что в конечном итоге приведет к падению украинского государства. Сейчас борьба выглядит как спарринг между двумя боксерами, считает журналист. Как только Зеленский истощит свои ресурсы, его собьют с ног, резюмировал он.
Украинская армия уже четвертый месяц пытается наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время она не смогла достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских оборонительных укреплений и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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