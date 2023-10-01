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СМИ: в США истек закон о ленд-лизе для Украины - РИА Новости, 01.10.2023
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22:10 01.10.2023 (обновлено: 22:54 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899805162.html
СМИ: в США истек закон о ленд-лизе для Украины
СМИ: в США истек закон о ленд-лизе для Украины - РИА Новости, 01.10.2023
СМИ: в США истек закон о ленд-лизе для Украины
Закон о ленд-лизе для Украины, который президент США Джо Байден подписал 9 мая 2022 года, истек 30 сентября, пишет газета "Страна.ua". РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T22:10
2023-10-01T22:54
политика
украина
сша
россия
джо байден
сергей лавров
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Закон о ленд-лизе для Украины, который президент США Джо Байден подписал 9 мая 2022 года, истек 30 сентября, пишет газета "Страна.ua"."В Украине этот акт называли "историческим шагом", и долгое время новости о нем не сходили с информационных лент", — отмечается в статье.Предполагалось, что закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали СССР военной помощью без предварительной оплаты. Технически после его принятия Байден мог давать оружие без юридических и коммерческих процедур, но в реальности схема не применялась, поскольку Вашингтон и так отправлял военное оборудование без всякой оплаты и условий."Именно этим представители Белого дома и объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза США не использовали", — резюмируется в публикации.Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя средства поражения Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь, напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899794487.html
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политика, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
СМИ: в США истек закон о ленд-лизе для Украины

"Страна.ua": в США истек не заработавший закон о ленд-лизе для Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Закон о ленд-лизе для Украины, который президент США Джо Байден подписал 9 мая 2022 года, истек 30 сентября, пишет газета "Страна.ua".
«
"В Украине этот акт называли "историческим шагом", и долгое время новости о нем не сходили с информационных лент", — отмечается в статье.
Предполагалось, что закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали СССР военной помощью без предварительной оплаты. Технически после его принятия Байден мог давать оружие без юридических и коммерческих процедур, но в реальности схема не применялась, поскольку Вашингтон и так отправлял военное оборудование без всякой оплаты и условий.
"Именно этим представители Белого дома и объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза США не использовали", — резюмируется в публикации.
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ПолитикаУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровДмитрий ПесковВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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