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"ВСУ уже нет". В США раскрыли, что начнется в Киеве из-за маневра России - РИА Новости, 01.10.2023
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20:00 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899794487.html
"ВСУ уже нет". В США раскрыли, что начнется в Киеве из-за маневра России
"ВСУ уже нет". В США раскрыли, что начнется в Киеве из-за маневра России - РИА Новости, 01.10.2023
"ВСУ уже нет". В США раскрыли, что начнется в Киеве из-за маневра России
Украинское правительство может пасть в результате военного нажима со стороны России в условиях, когда ВСУ потеряли боеспособность, заявил экс-разведчик ВС США... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T20:00
2023-10-01T20:00
политика
россия
украина
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
нато
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинское правительство может пасть в результате военного нажима со стороны России в условиях, когда ВСУ потеряли боеспособность, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Сайрусу Янссену."России не нужно давить педаль в пол. &lt;…&gt; Наоборот, необходимо оказывать постепенное военное давление на Украину, тем самым провоцируя политический коллапс в стране. Это продлит конфликт, но результат будет достигнут", — предположил эксперт.Бывший разведчик отметил, что ВСУ уже полностью разбиты и практически не существуют как фактор на поле боя. Именно от России сейчас зависит то, какой способ завершения боевых действий она выберет, считает Риттер.Украинская армия уже четвертый месяц пытается наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время она не смогла достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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политика, россия, украина, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Политика, Россия, Украина, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"ВСУ уже нет". В США раскрыли, что начнется в Киеве из-за маневра России

Экс-разведчик Риттер: режим Зеленского падет в результате военного нажима России

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинское правительство может пасть в результате военного нажима со стороны России в условиях, когда ВСУ потеряли боеспособность, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Сайрусу Янссену.
«
"России не нужно давить педаль в пол. <…> Наоборот, необходимо оказывать постепенное военное давление на Украину, тем самым провоцируя политический коллапс в стране. Это продлит конфликт, но результат будет достигнут", — предположил эксперт.
Бывший разведчик отметил, что ВСУ уже полностью разбиты и практически не существуют как фактор на поле боя. Именно от России сейчас зависит то, какой способ завершения боевых действий она выберет, считает Риттер.
Украинская армия уже четвертый месяц пытается наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время она не смогла достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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Вчера, 17:41
 
ПолитикаРоссияУкраинаСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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