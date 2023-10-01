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"Тревожный сигнал Киеву". В США заявили о хороших новостях для Путина - РИА Новости, 01.10.2023
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18:34 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899785777.html
"Тревожный сигнал Киеву". В США заявили о хороших новостях для Путина
"Тревожный сигнал Киеву". В США заявили о хороших новостях для Путина - РИА Новости, 01.10.2023
"Тревожный сигнал Киеву". В США заявили о хороших новостях для Путина
Украина может лишиться поставок важного оружия из Словакии из-за прихода там к власти крупной оппозиционной партии Smer, которая выступает против военной... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T18:34
2023-10-01T18:34
политика
украина
словакия
сергей лавров
дмитрий песков
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
нато
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина может лишиться поставок важного оружия из Словакии из-за прихода там к власти крупной оппозиционной партии Smer, которая выступает против военной поддержки Киева, пишет журналистка Newsweek Элли Кук."Путин получил хорошие новости с европейских выборов. &lt;…&gt; Победа, вероятно, станет тревожным сигналом для Киева, который получал военную помощь от Словакии. &lt;…&gt; Но (лидер фракции Smer Роберт. — Прим. ред.) Фицо заявил, что перекроет поставки оружия и предложит Киеву только гуманитарную поддержку", — отмечается в статье.Фицо неоднократно критиковал власти Словакии за то, что они в апреле 2022 года передали Украине функционирующую систему ПВО С-300. Он также утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии. Политик обещал прекратить отправку военной техники ВСУ, если его партия победит на парламентских выборах. По его словам, передача словацких вооружений Киеву приводит только к гибели людей и затягивает конфликт.Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя средства поражения Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь, напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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политика, украина, словакия, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, нато, зрк с-300, миг-29
Политика, Украина, Словакия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, НАТО, ЗРК С-300, МиГ-29
"Тревожный сигнал Киеву". В США заявили о хороших новостях для Путина

Newsweek: Украина лишится поставок важного оружия из Словакии

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина может лишиться поставок важного оружия из Словакии из-за прихода там к власти крупной оппозиционной партии Smer, которая выступает против военной поддержки Киева, пишет журналистка Newsweek Элли Кук.
«
"Путин получил хорошие новости с европейских выборов. <…> Победа, вероятно, станет тревожным сигналом для Киева, который получал военную помощь от Словакии. <…> Но (лидер фракции Smer Роберт. — Прим. ред.) Фицо заявил, что перекроет поставки оружия и предложит Киеву только гуманитарную поддержку", — отмечается в статье.
Фицо неоднократно критиковал власти Словакии за то, что они в апреле 2022 года передали Украине функционирующую систему ПВО С-300. Он также утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии. Политик обещал прекратить отправку военной техники ВСУ, если его партия победит на парламентских выборах. По его словам, передача словацких вооружений Киеву приводит только к гибели людей и затягивает конфликт.
Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя средства поражения Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь, напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаУкраинаСловакияСергей ЛавровДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииНАТОЗРК С-300МиГ-29
 
 
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