https://ria.ru/20231001/ukraina-1899779644.html

"Русские обо всем знают". Зеленскому сообщили о смертоносном ударе по Киеву

"Русские обо всем знают". Зеленскому сообщили о смертоносном ударе по Киеву - РИА Новости, 01.10.2023

"Русские обо всем знают". Зеленскому сообщили о смертоносном ударе по Киеву

Украина теряет много важных предприятий и производств в результате ракетных ударов российской армии, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T17:41

2023-10-01T17:41

2023-10-01T17:45

политика

украина

олег соскин

леонид кучма

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина теряет много важных предприятий и производств в результате ракетных ударов российской армии, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."В начале войны было разрушено ПВО и командные пункты, то есть они тогда все знали. Сейчас они тем более знают, куда бьют. Украинские города уничтожаются, предприятия уничтожаются", — сказал эксперт.По его словам, киевские власти специально не говорят о реальных масштабах разрушений, чтобы не ставить в известность российское военное руководство. При этом Соскин подчеркнул, что в Москве прекрасно осведомлены о том, где расположены ключевые стратегические объекты Украины, поэтому попытки украинского правительства скрыть правду тщетны.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899763824.html

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политика, украина, олег соскин, леонид кучма, россия