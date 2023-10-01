https://ria.ru/20231001/ukraina-1899771526.html
"Это навсегда". В США предрекли Украине потерю выхода к морю
"Это навсегда". В США предрекли Украине потерю выхода к морю - РИА Новости, 01.10.2023
"Это навсегда". В США предрекли Украине потерю выхода к морю
Украина может потерять выход к Черному морю навсегда после освобождения Одессы российской армией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:42
2023-10-01T16:42
2023-10-01T16:42
политика
украина
россия
одесса
скотт риттер
вооруженные силы сша
михаил подоляк
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина может потерять выход к Черному морю навсегда после освобождения Одессы российской армией, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью блогеру Сайрусу Янссену."Как только русские возьмут Одессу, Украина не получит ее обратно. Это означает, что у страны не будет выхода к черноморскому побережью. Продолжением этого конфликта вы гарантируете, что Украина перестанет существовать как государство", — отметил эксперт.По его мнению, лучший способ закончить военные действия — подписать мирный договор на условиях, которые продиктует Россия. Это спасет много жизней и позволит Украине сохранить часть территорий и процветать экономически, предположил Риттер.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899763824.html
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политика, украина, россия, одесса, скотт риттер, вооруженные силы сша, михаил подоляк
Политика, Украина, Россия, Одесса, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Михаил Подоляк
"Это навсегда". В США предрекли Украине потерю выхода к морю
Экс-разведчик Риттер: Украина навсегда может потерять выход к Черному морю