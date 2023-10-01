https://ria.ru/20231001/ukraina-1899763824.html

"Настроены серьезно". В США раскрыли, что Россия задумала на Украине

"Настроены серьезно". В США раскрыли, что Россия задумала на Украине - РИА Новости, 01.10.2023

"Настроены серьезно". В США раскрыли, что Россия задумала на Украине

Украине придется капитулировать перед Россией, чтобы сохраниться как государство, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T15:53

2023-10-01T15:53

2023-10-01T15:53

политика

россия

украина

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украине придется капитулировать перед Россией, чтобы сохраниться как государство, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украина либо капитулирует, либо перестанет существовать как страна. Никаких серых зон быть не должно. Не будет какого-то переходного состояния для Украины: они сдадутся или Россия ликвидирует это государство. Россия настроена очень серьезно", — отметил эксперт.Киев планировал захватить пять регионов, отошедших к Москве, но этого не произойдет, подчеркнул Джонсон. Западным аналитикам нужно перестать себя обманывать и принять реальность такой, какая она есть, резюмировал бывший агент ЦРУ.ВСУ уже четвертый месяц ведут активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов и минных полей, из-за которых украинские войска понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230930/ukraina-1899634060.html

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политика, россия, украина, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато