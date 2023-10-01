Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сообщили, что НАТО не предлагала Украине отказаться от территорий - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 01.10.2023 (обновлено: 14:17 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899749374.html
В Киеве сообщили, что НАТО не предлагала Украине отказаться от территорий
В Киеве сообщили, что НАТО не предлагала Украине отказаться от территорий - РИА Новости, 01.10.2023
В Киеве сообщили, что НАТО не предлагала Украине отказаться от территорий
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в эфире телеканала "Рада" сообщил, что в НАТО официально не предлагали Украине отказаться от... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T14:15
2023-10-01T14:17
в мире
украина
киев
россия
евгений перебийнис
владимир зеленский
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ffc9d2e24bd4e71e1c99e4ec5d958cca.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в эфире телеканала "Рада" сообщил, что в НАТО официально не предлагали Украине отказаться от территорий в обмен на членство в альянсе. "Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что. Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений со стороны ни НАТО, ни каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было", - сказал Перебийнис. В середине августа газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом НАТО в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899561705.html
https://ria.ru/20230928/podderzhka-1899187972.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f31c9fdf81c457247750a631ac0da8f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, евгений перебийнис, владимир зеленский, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Евгений Перебийнис, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, НАТО
В Киеве сообщили, что НАТО не предлагала Украине отказаться от территорий

МИД Украины: НАТО не предлагала отказаться от территорий за членство в альянсе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в эфире телеканала "Рада" сообщил, что в НАТО официально не предлагали Украине отказаться от территорий в обмен на членство в альянсе.
"Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что. Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений со стороны ни НАТО, ни каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было", - сказал Перебийнис.
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил Салливан
29 сентября, 21:49
В середине августа газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом НАТО в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Генсек НАТО обсудил с Зеленским дальнейшие шаги по поддержке Украины
28 сентября, 13:50
 
В миреУкраинаКиевРоссияЕвгений ПеребийнисВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала