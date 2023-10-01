В Киеве сообщили, что НАТО не предлагала Украине отказаться от территорий
МИД Украины: НАТО не предлагала отказаться от территорий за членство в альянсе
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис в эфире телеканала "Рада" сообщил, что в НАТО официально не предлагали Украине отказаться от территорий в обмен на членство в альянсе.
"Украина не будет торговать своими территориями в обмен ни на что. Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений со стороны ни НАТО, ни каких-либо других наших западных партнеров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было", - сказал Перебийнис.
В середине августа газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом НАТО в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.