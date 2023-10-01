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В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского - РИА Новости, 01.10.2023
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11:47 01.10.2023 (обновлено: 14:45 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899733948.html
В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского
В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского - РИА Новости, 01.10.2023
В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T11:47
2023-10-01T14:45
в мире
украина
владимир зеленский
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе.Ранее сообщаюсь, что Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления и для этого ВСУ наращивают под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС."Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуск процесса полного самоуничтожения Украины", — сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, Зеленский своей политикой не оставляет Украине шанса сохраниться как государство."Русское оружие сделает свое дело и уничтожит любого агрессора и оккупанта, который посягнет на российский суверенитет и российскую землю", — сказал депутат.
https://ria.ru/20230926/kontrnastuplenie-1898758582.html
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в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского

В Госдуме назвали новый план контрнаступления Зеленского самоубийством

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе.
Ранее сообщаюсь, что Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления и для этого ВСУ наращивают под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС.
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"Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуск процесса полного самоуничтожения Украины", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский своей политикой не оставляет Украине шанса сохраниться как государство.
"Русское оружие сделает свое дело и уничтожит любого агрессора и оккупанта, который посягнет на российский суверенитет и российскую землю", — сказал депутат.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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