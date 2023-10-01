https://ria.ru/20231001/ukraina-1899733948.html

В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского

В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского - РИА Новости, 01.10.2023

В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T11:47

2023-10-01T11:47

2023-10-01T14:45

в мире

украина

владимир зеленский

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийственным новый план контрнаступления, согласованный Владимиром Зеленским на Западе.Ранее сообщаюсь, что Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления и для этого ВСУ наращивают под Николаевом группировку морской пехоты для форсирования Днепра и попытки захвата ЗАЭС."Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуск процесса полного самоуничтожения Украины", — сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, Зеленский своей политикой не оставляет Украине шанса сохраниться как государство."Русское оружие сделает свое дело и уничтожит любого агрессора и оккупанта, который посягнет на российский суверенитет и российскую землю", — сказал депутат.

https://ria.ru/20230926/kontrnastuplenie-1898758582.html

https://ria.ru/20231001/pomosch-1899722205.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф