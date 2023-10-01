https://ria.ru/20231001/ukraina-1899732348.html

В Киеве признали, что Украина не выстоит без финансовой помощи США

В Киеве признали, что Украина не выстоит без финансовой помощи США - РИА Новости, 01.10.2023

В Киеве признали, что Украина не выстоит без финансовой помощи США

Украина практически не имеет шансов выстоять в конфликте с Россией без финансовой поддержки США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T11:34

2023-10-01T11:34

2023-10-01T14:28

украина

россия

сша

джо байден

алексей гончаренко

сергей лавров

верховная рада украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_0:232:2935:1883_1920x0_80_0_0_a1a42e6e08be7079ff2c16e746ceb162.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина практически не имеет шансов выстоять в конфликте с Россией без финансовой поддержки США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. "США — наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе", — написал он. Сегодня президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины. Подписание Байденом одобренного конгрессом закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране "шатдауна", то есть приостановки деятельности федерального правительства, которая могла наступить с 1 октября. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный "шатдаун" может иметь катастрофические последствия для всей страны.

https://ria.ru/20231001/opasnost-1899700288.html

https://ria.ru/20230930/ukraina-1899671067.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, джо байден, алексей гончаренко, сергей лавров, верховная рада украины, нато, в мире