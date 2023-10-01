https://ria.ru/20231001/ukraina-1899732348.html
В Киеве признали, что Украина не выстоит без финансовой помощи США
В Киеве признали, что Украина не выстоит без финансовой помощи США - РИА Новости, 01.10.2023
В Киеве признали, что Украина не выстоит без финансовой помощи США
Украина практически не имеет шансов выстоять в конфликте с Россией без финансовой поддержки США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T11:34
2023-10-01T11:34
2023-10-01T14:28
украина
россия
сша
джо байден
алексей гончаренко
сергей лавров
верховная рада украины
нато
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина практически не имеет шансов выстоять в конфликте с Россией без финансовой поддержки США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. "США — наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе", — написал он. Сегодня президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины. Подписание Байденом одобренного конгрессом закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране "шатдауна", то есть приостановки деятельности федерального правительства, которая могла наступить с 1 октября. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный "шатдаун" может иметь катастрофические последствия для всей страны.
https://ria.ru/20231001/opasnost-1899700288.html
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899671067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, джо байден, алексей гончаренко, сергей лавров, верховная рада украины, нато, в мире
Украина, Россия, США, Джо Байден, Алексей Гончаренко, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, НАТО, В мире
В Киеве признали, что Украина не выстоит без финансовой помощи США
В Раде признали, что у Киева нет шансов выстоять без финансовой помощи США
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина практически не имеет шансов выстоять в конфликте с Россией без финансовой поддержки США, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"США — наш ключевой союзник. Без поддержки США шансов выстоять у нас практически нет. То, что произошло вчера в конгрессе, уже не просто звонок, это уже звон. Нужно поменять стратегию. Нужно поступать иначе", — написал он.
Это знак. Украина вскрыла смертельную опасность для США
Сегодня президент США Джо Байден
подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.
Подписание Байденом одобренного конгрессом закона окончательно развеяло царившую в последние недели неопределенность относительно грозившего стране "шатдауна", то есть приостановки деятельности федерального правительства, которая могла наступить с 1 октября.
При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный "шатдаун" может иметь катастрофические последствия для всей страны.
"Зеленский будет мертв". В США раскрыли, что скоро случится на Украине