https://ria.ru/20231001/ukraina-1899709164.html

Российский офицер рассказал о тактике украинских штурмовиков

Российский офицер рассказал о тактике украинских штурмовиков - РИА Новости, 01.10.2023

Российский офицер рассказал о тактике украинских штурмовиков

Группы украинских военных на линии боевого соприкосновения действуют по лекалам британского спецназа SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:53

2023-10-01T08:53

2023-10-01T08:53

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Группы украинских военных на линии боевого соприкосновения действуют по лекалам британского спецназа SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная служба), заявил РИА новости офицер инструктор группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Аид". "Логика действия противника. Они прощупывают в (разных) местах оборону. Малыми группами. Используют тактику британского спецназа SAS. Боевыми четверками, боевыми тройками работают... В принципе, на всех рубежах "выхватывают" очень отличненько так. И отступают", - сказал РИА Новости инструктировавший бойцов офицер. Офицеру приходилось непосредственно в бою сталкиваться в СВО с иностранными наемниками. Он считает, что широкое применение тактики британского спецназа может быть следствием обучения украинских военных специалистами из SAS. "Да, приходилось - с польскими наемниками. Здесь, на данном направлении - на Авдеевском, на Запорожском, на Херсонском - были прям очень отчетливо замечены инструктора военные стран НАТО", - отметил собеседник агентства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899708548.html

https://ria.ru/20231001/alaudinov-1899698425.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, сергей лавров, нато, sas, в мире