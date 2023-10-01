Рейтинг@Mail.ru
ВСУ добивают попадающих в плен своих солдат, заявил российский офицер - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899708548.html
ВСУ добивают попадающих в плен своих солдат, заявил российский офицер
ВСУ добивают попадающих в плен своих солдат, заявил российский офицер - РИА Новости, 01.10.2023
ВСУ добивают попадающих в плен своих солдат, заявил российский офицер
Украинских военнослужащих, попадающих в плен к российской армии, киевская армия старается уничтожать еще у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации,... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:49
2023-10-01T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
sas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинских военнослужащих, попадающих в плен к российской армии, киевская армия старается уничтожать еще у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации, рассказал РИА Новости офицер-инструктор группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Аид". "Пленных своих, которых берут (российские военные – ред.), они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал", - сказал агентству инструктировавший бойцов офицер. Российский военный отметил, что украинская армия в последнее время повсеместно применяет тактику действий британского спецназа SAS.
https://ria.ru/20230930/plennyy-1899613232.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60f7f40320c700838d02c8541940d6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы рф, sas
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, SAS
ВСУ добивают попадающих в плен своих солдат, заявил российский офицер

Офицер ВС России: ВСУ пытаются добивать своих солдат, попадающих в плен

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинских военнослужащих, попадающих в плен к российской армии, киевская армия старается уничтожать еще у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации, рассказал РИА Новости офицер-инструктор группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Аид".
"Пленных своих, которых берут (российские военные – ред.), они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал", - сказал агентству инструктировавший бойцов офицер.
Российский военный отметил, что украинская армия в последнее время повсеместно применяет тактику действий британского спецназа SAS.
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Украинский пленный рассказал о конфликтах с командирами
Вчера, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФSAS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала