https://ria.ru/20231001/ukraina-1899708548.html
ВСУ добивают попадающих в плен своих солдат, заявил российский офицер
ВСУ добивают попадающих в плен своих солдат, заявил российский офицер - РИА Новости, 01.10.2023
ВСУ добивают попадающих в плен своих солдат, заявил российский офицер
Украинских военнослужащих, попадающих в плен к российской армии, киевская армия старается уничтожать еще у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации,... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T08:49
2023-10-01T08:49
2023-10-01T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
sas
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинских военнослужащих, попадающих в плен к российской армии, киевская армия старается уничтожать еще у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации, рассказал РИА Новости офицер-инструктор группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Аид". "Пленных своих, которых берут (российские военные – ред.), они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал", - сказал агентству инструктировавший бойцов офицер. Российский военный отметил, что украинская армия в последнее время повсеместно применяет тактику действий британского спецназа SAS.
https://ria.ru/20230930/plennyy-1899613232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, sas
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, SAS
ВСУ добивают попадающих в плен своих солдат, заявил российский офицер
Офицер ВС России: ВСУ пытаются добивать своих солдат, попадающих в плен