https://ria.ru/20231001/ukraina-1899708548.html

ВСУ добивают попадающих в плен своих солдат, заявил российский офицер

ВСУ добивают попадающих в плен своих солдат, заявил российский офицер - РИА Новости, 01.10.2023

ВСУ добивают попадающих в плен своих солдат, заявил российский офицер

Украинских военнослужащих, попадающих в плен к российской армии, киевская армия старается уничтожать еще у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации,... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T08:49

2023-10-01T08:49

2023-10-01T08:49

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

sas

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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинских военнослужащих, попадающих в плен к российской армии, киевская армия старается уничтожать еще у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации, рассказал РИА Новости офицер-инструктор группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Аид". "Пленных своих, которых берут (российские военные – ред.), они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал", - сказал агентству инструктировавший бойцов офицер. Российский военный отметил, что украинская армия в последнее время повсеместно применяет тактику действий британского спецназа SAS.

https://ria.ru/20230930/plennyy-1899613232.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы рф, sas