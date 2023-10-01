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"Путин знает": в США забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 01.10.2023
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05:15 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899699914.html
"Путин знает": в США забили тревогу из-за Украины
"Путин знает": в США забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 01.10.2023
"Путин знает": в США забили тревогу из-за Украины
США и их союзники должны начать "играть в долгую" на Украине, как это делает президент России Владимир Путин, такое мнение в статье для Washington Post выразил... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T05:15
2023-10-01T05:15
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. США и их союзники должны начать "играть в долгую" на Украине, как это делает президент России Владимир Путин, такое мнение в статье для Washington Post выразил обозреватель Ричард Нельсон.По мнению автора, конфликт на Украине напомнил о важности долгосрочных конкурентных стратегий Холодной войны, ключевым моментом которых является сопоставление своих сильных стороны со слабостями противника."Президент России Владимир Путин имеет представление о таком долгосрочном мышлении", - заявил Нельсон. По его словам, Москва понимает, что "нетерпение может быть фатальным недостатком демократий" — они предпочитают "более простые, краткосрочные варианты"."Поддержка Украины в Соединенных Штатах уже дает трещины", - посетовал он, напомнив, что Вьетнам и Афганистан научили США тому, что политическая воля может иметь более решающее значение, чем военный баланс. По его словам, Украина сможет демонстрировать политическую волю, но только в том случае, если Вашингтон и его союзники "не выдернут вилку из розетки"."Господин Путин играет в долгую. Мы тоже должны", - предупредил Нельсон.Как ранее отмечал Путин, американским властям к выборам президента в 2024 году во что бы то ни стало нужно продемонстрировать вклад в результативность боевых действий на Украине, поэтому они толкают украинцев к продолжению конфликта, ведь украинцев им не жалко. Киевскому руководству своих граждан тоже не жалко, но, бросая в топку народ, оно только затягивает конфликт, указывал российский лидер.
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин
"Путин знает": в США забили тревогу из-за Украины

Обозреватель WP Нельсон: Россия на Украине играет "в долгую"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВид на Кремль в Москве.
Вид на Кремль в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. США и их союзники должны начать "играть в долгую" на Украине, как это делает президент России Владимир Путин, такое мнение в статье для Washington Post выразил обозреватель Ричард Нельсон.
По мнению автора, конфликт на Украине напомнил о важности долгосрочных конкурентных стратегий Холодной войны, ключевым моментом которых является сопоставление своих сильных стороны со слабостями противника.
"Президент России Владимир Путин имеет представление о таком долгосрочном мышлении", - заявил Нельсон. По его словам, Москва понимает, что "нетерпение может быть фатальным недостатком демократий" — они предпочитают "более простые, краткосрочные варианты".
"Поддержка Украины в Соединенных Штатах уже дает трещины", - посетовал он, напомнив, что Вьетнам и Афганистан научили США тому, что политическая воля может иметь более решающее значение, чем военный баланс. По его словам, Украина сможет демонстрировать политическую волю, но только в том случае, если Вашингтон и его союзники "не выдернут вилку из розетки".
"Господин Путин играет в долгую. Мы тоже должны", - предупредил Нельсон.
Как ранее отмечал Путин, американским властям к выборам президента в 2024 году во что бы то ни стало нужно продемонстрировать вклад в результативность боевых действий на Украине, поэтому они толкают украинцев к продолжению конфликта, ведь украинцев им не жалко. Киевскому руководству своих граждан тоже не жалко, но, бросая в топку народ, оно только затягивает конфликт, указывал российский лидер.
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