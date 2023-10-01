https://ria.ru/20231001/ukraina-1899699914.html

"Путин знает": в США забили тревогу из-за Украины

"Путин знает": в США забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 01.10.2023

"Путин знает": в США забили тревогу из-за Украины

США и их союзники должны начать "играть в долгую" на Украине, как это делает президент России Владимир Путин, такое мнение в статье для Washington Post выразил... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T05:15

2023-10-01T05:15

2023-10-01T05:15

в мире

украина

сша

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897660321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f75cc113383e9b605dab31bcbeb74cfe.jpg

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. США и их союзники должны начать "играть в долгую" на Украине, как это делает президент России Владимир Путин, такое мнение в статье для Washington Post выразил обозреватель Ричард Нельсон.По мнению автора, конфликт на Украине напомнил о важности долгосрочных конкурентных стратегий Холодной войны, ключевым моментом которых является сопоставление своих сильных стороны со слабостями противника."Президент России Владимир Путин имеет представление о таком долгосрочном мышлении", - заявил Нельсон. По его словам, Москва понимает, что "нетерпение может быть фатальным недостатком демократий" — они предпочитают "более простые, краткосрочные варианты"."Поддержка Украины в Соединенных Штатах уже дает трещины", - посетовал он, напомнив, что Вьетнам и Афганистан научили США тому, что политическая воля может иметь более решающее значение, чем военный баланс. По его словам, Украина сможет демонстрировать политическую волю, но только в том случае, если Вашингтон и его союзники "не выдернут вилку из розетки"."Господин Путин играет в долгую. Мы тоже должны", - предупредил Нельсон.Как ранее отмечал Путин, американским властям к выборам президента в 2024 году во что бы то ни стало нужно продемонстрировать вклад в результативность боевых действий на Украине, поэтому они толкают украинцев к продолжению конфликта, ведь украинцев им не жалко. Киевскому руководству своих граждан тоже не жалко, но, бросая в топку народ, оно только затягивает конфликт, указывал российский лидер.

https://ria.ru/20230930/zapad-1899681720.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, владимир путин