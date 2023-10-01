https://ria.ru/20231001/udar-1899709973.html

Ударили по позициям Зеленского. СМИ раскрыли, что США сделали Киеву

Ударили по позициям Зеленского. СМИ раскрыли, что США сделали Киеву - РИА Новости, 01.10.2023

Ударили по позициям Зеленского. СМИ раскрыли, что США сделали Киеву

Отсутствие в законе о финансировании правительства США помощи Украине оказалось ударом по позициям Владимира Зеленского, пишет Bloomberg. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T09:00

2023-10-01T09:00

2023-10-01T09:00

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Отсутствие в законе о финансировании правительства США помощи Украине оказалось ударом по позициям Владимира Зеленского, пишет Bloomberg."Это решение, по крайней мере, на данный момент, стало ударом по Владимиру Зеленскому, который на прошлой неделе встречался в Вашингтоне с президентом Джо Байденом и конгрессменами и лично просил предоставить ему новые системы вооружений, включая истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS", — говорится в материале.Журналисты отметили, что это решение также указывает на то, что финансово поддерживать Киев в конфликте с Россией становится все сложнее.Они также подчеркнули, что в Конгрессе США не уверены в том, насколько срочно Украине нужны дополнительные деньги, поскольку ВСУ до сих пор не могут захватить подконтрольные Россией территории.Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.

https://ria.ru/20230930/zelenskiy-1899623789.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины