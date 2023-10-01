Ударили по позициям Зеленского. СМИ раскрыли, что США сделали Киеву
Bloomberg: отсутствие помощи Киеву в бюджете США оказалось ударом по Зеленскому
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВладимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Владимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Отсутствие в законе о финансировании правительства США помощи Украине оказалось ударом по позициям Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.
«
"Это решение, по крайней мере, на данный момент, стало ударом по Владимиру Зеленскому, который на прошлой неделе встречался в Вашингтоне с президентом Джо Байденом и конгрессменами и лично просил предоставить ему новые системы вооружений, включая истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS", — говорится в материале.
Они также подчеркнули, что в Конгрессе США не уверены в том, насколько срочно Украине нужны дополнительные деньги, поскольку ВСУ до сих пор не могут захватить подконтрольные Россией территории.
Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.