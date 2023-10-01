Рейтинг@Mail.ru
Ударили по позициям Зеленского. СМИ раскрыли, что США сделали Киеву - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/udar-1899709973.html
Ударили по позициям Зеленского. СМИ раскрыли, что США сделали Киеву
Ударили по позициям Зеленского. СМИ раскрыли, что США сделали Киеву - РИА Новости, 01.10.2023
Ударили по позициям Зеленского. СМИ раскрыли, что США сделали Киеву
Отсутствие в законе о финансировании правительства США помощи Украине оказалось ударом по позициям Владимира Зеленского, пишет Bloomberg. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T09:00
2023-10-01T09:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897825759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ef24dc311e58cad781d46f84f14145b.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Отсутствие в законе о финансировании правительства США помощи Украине оказалось ударом по позициям Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.&quot;Это решение, по крайней мере, на данный момент, стало ударом по Владимиру Зеленскому, который на прошлой неделе встречался в Вашингтоне с президентом Джо Байденом и конгрессменами и лично просил предоставить ему новые системы вооружений, включая истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS&quot;, — говорится в материале.Журналисты отметили, что это решение также указывает на то, что финансово поддерживать Киев в конфликте с Россией становится все сложнее.Они также подчеркнули, что в Конгрессе США не уверены в том, насколько срочно Украине нужны дополнительные деньги, поскольку ВСУ до сих пор не могут захватить подконтрольные Россией территории.Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
https://ria.ru/20230930/zelenskiy-1899623789.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897825759_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_768ea26994266341e7956b2d42f26c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Ударили по позициям Зеленского. СМИ раскрыли, что США сделали Киеву

Bloomberg: отсутствие помощи Киеву в бюджете США оказалось ударом по Зеленскому

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВладимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне
Владимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Владимир Зеленский прибывает в здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Отсутствие в законе о финансировании правительства США помощи Украине оказалось ударом по позициям Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.
«

"Это решение, по крайней мере, на данный момент, стало ударом по Владимиру Зеленскому, который на прошлой неделе встречался в Вашингтоне с президентом Джо Байденом и конгрессменами и лично просил предоставить ему новые системы вооружений, включая истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что это решение также указывает на то, что финансово поддерживать Киев в конфликте с Россией становится все сложнее.
Они также подчеркнули, что в Конгрессе США не уверены в том, насколько срочно Украине нужны дополнительные деньги, поскольку ВСУ до сих пор не могут захватить подконтрольные Россией территории.

Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней – до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
"Россия дала понять". У Зеленского осталось лишь два выбора, заявили в США
Вчера, 13:52
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала