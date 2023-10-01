https://ria.ru/20231001/udar-1899692582.html
"Искандеры" нанесли удар по эшелону с бронетехникой ВСУ
"Искандеры" нанесли удар по эшелону с бронетехникой ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023
"Искандеры" нанесли удар по эшелону с бронетехникой ВСУ
Российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ,... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T01:05
2023-10-01T01:05
2023-10-01T03:02
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны.Ведомство опубликовало видео поражения с характерными мощными взрывами. В подписи к роликам указывается, что ракетные удары были нанесены ОТРК "Искандер".Как уточнили в ведомстве, разведкой в Николаевской области было выявлено место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ для усиления украинских войск на передовой."Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен", - сказали в Минобороны.Девять высокоточных ударовВ минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли с начала недели девять ударов по противнику высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами."Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников", - уточнили в ведомстве.Удар по командному пунктуВ середине сентября Минобороны России показало пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" Западного военного округа по командному пункту ВСУ в ходе специальной военной операции.На кадрах видно, как "Искандер" по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. Цель, которую предстоит поразить, - хорошо замаскированный командный пункт. По данным разведки, в него в одно и то же время ежедневно съезжаются высшие офицеры противника.После пуска комплекс незамедлительно покинул стартовую позицию. Выполнив задачу, расчет оставил машину в укрытии под специальной маскировочной сетью, пропитанной химическим составом, нейтрализующим радиоволны, чтобы сделать установку невидимой для разведки противника.
https://ria.ru/20230724/iskander-1885860225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, россия, вооруженные силы украины, искандер-м, искандер, самые популярные диеты
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Искандер-М, Искандер, Самые популярные диеты
"Искандеры" нанесли удар по эшелону с бронетехникой ВСУ
Минобороны РФ: ОТРК "Искандер" уничтожили эшелон с техникой 38-й бригады ВСУ
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны.
Ведомство опубликовало видео поражения с характерными мощными взрывами. В подписи к роликам указывается, что ракетные удары были нанесены ОТРК "Искандер".
Как уточнили в ведомстве, разведкой в Николаевской области
было выявлено место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ для усиления украинских войск на передовой.
"Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен", - сказали в Минобороны.
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Девять высокоточных ударов
В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли с начала недели девять ударов по противнику высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.
"Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ
, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников", - уточнили в ведомстве.
Удар по командному пункту
В середине сентября Минобороны России показало
пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" Западного военного округа по командному пункту ВСУ в ходе специальной военной операции.
На кадрах видно, как "Искандер" по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. Цель, которую предстоит поразить, - хорошо замаскированный командный пункт. По данным разведки, в него в одно и то же время ежедневно съезжаются высшие офицеры противника.
После пуска комплекс незамедлительно покинул стартовую позицию. Выполнив задачу, расчет оставил машину в укрытии под специальной маскировочной сетью, пропитанной химическим составом, нейтрализующим радиоволны, чтобы сделать установку невидимой для разведки противника.
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