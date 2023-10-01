https://ria.ru/20231001/udar-1899692582.html

"Искандеры" нанесли удар по эшелону с бронетехникой ВСУ

"Искандеры" нанесли удар по эшелону с бронетехникой ВСУ - РИА Новости, 01.10.2023

"Искандеры" нанесли удар по эшелону с бронетехникой ВСУ

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ,... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T01:05

2023-10-01T01:05

2023-10-01T03:02

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" уничтожили эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы двух бригад ВСУ, сообщили в субботу в Минобороны.Ведомство опубликовало видео поражения с характерными мощными взрывами. В подписи к роликам указывается, что ракетные удары были нанесены ОТРК "Искандер".Как уточнили в ведомстве, разведкой в Николаевской области было выявлено место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ для усиления украинских войск на передовой."Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар. В результате ракетного удара пункт погрузки был уничтожен", - сказали в Минобороны.Девять высокоточных ударовВ минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли с начала недели девять ударов по противнику высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами."Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников", - уточнили в ведомстве.Удар по командному пунктуВ середине сентября Минобороны России показало пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" Западного военного округа по командному пункту ВСУ в ходе специальной военной операции.На кадрах видно, как "Искандер" по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. Цель, которую предстоит поразить, - хорошо замаскированный командный пункт. По данным разведки, в него в одно и то же время ежедневно съезжаются высшие офицеры противника.После пуска комплекс незамедлительно покинул стартовую позицию. Выполнив задачу, расчет оставил машину в укрытии под специальной маскировочной сетью, пропитанной химическим составом, нейтрализующим радиоволны, чтобы сделать установку невидимой для разведки противника.

https://ria.ru/20230724/iskander-1885860225.html

https://ria.ru/20230703/ukraina-1882017732.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

николаевская область, россия, вооруженные силы украины, искандер-м, искандер, самые популярные диеты