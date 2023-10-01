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Британия разместит истребители в Польше под предлогом защиты от России - РИА Новости, 01.10.2023
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17:48 01.10.2023 (обновлено: 18:39 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/typhoon-1899780768.html
Британия разместит истребители в Польше под предлогом защиты от России
Британия разместит истребители в Польше под предлогом защиты от России - РИА Новости, 01.10.2023
Британия разместит истребители в Польше под предлогом защиты от России
Великобритания разместит истребители Typhoon в Польше для защиты от России, заявил министр обороны королевства Грант Шэппс на съезде Консервативной партии. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T17:48
2023-10-01T18:39
в мире
великобритания
польша
россия
грант шэппс
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Великобритания разместит истребители Typhoon в Польше для защиты от России, заявил министр обороны королевства Грант Шэппс на съезде Консервативной партии.&quot;В ответ на соответствующую просьбу от польских друзей Typhoon наших ВВС размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО от возрастающей угрозы российского вмешательства&quot;, — сказал он.Шэппс также назвал этот шаг в преддверии парламентских выборов в Польше мощным сигналом о том, что Великобритания поддерживает свободу и демократию у своих союзников.Голосование в стране назначено на 15 октября. Победившая в нем политическая сила сформирует новое правительство. Согласно результатам последних соцопросов, "Право и справедливость", находящаяся у власти с 2015 года, может ее потерять. Сейчас за PiS готовы проголосовать больше всего респондентов, но оппозиционные партии Гражданская коалиция, "Объединенные левые", "Польша 2050", Польская крестьянская партия имеют шанс завоевать более половины мест в сейме, если смогут объединиться.Россия не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ и нацеленности блока на конфронтацию. Но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу, но на равноправной основе и с условием отказа Запада от курса на милитаризацию континента.
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в мире, великобритания, польша, россия, грант шэппс
В мире, Великобритания, Польша, Россия, Грант Шэппс
Британия разместит истребители в Польше под предлогом защиты от России

Британия разместит истребители Typhoon в Польше для защиты от России

© AP Photo / Tsafrir AbayovБританский истребитель Eurofighter Typhoon
Британский истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Британский истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Великобритания разместит истребители Typhoon в Польше для защиты от России, заявил министр обороны королевства Грант Шэппс на съезде Консервативной партии.
«

"В ответ на соответствующую просьбу от польских друзей Typhoon наших ВВС размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО от возрастающей угрозы российского вмешательства", — сказал он.

Шэппс также назвал этот шаг в преддверии парламентских выборов в Польше мощным сигналом о том, что Великобритания поддерживает свободу и демократию у своих союзников.
Голосование в стране назначено на 15 октября. Победившая в нем политическая сила сформирует новое правительство. Согласно результатам последних соцопросов, "Право и справедливость", находящаяся у власти с 2015 года, может ее потерять. Сейчас за PiS готовы проголосовать больше всего респондентов, но оппозиционные партии Гражданская коалиция, "Объединенные левые", "Польша 2050", Польская крестьянская партия имеют шанс завоевать более половины мест в сейме, если смогут объединиться.
Россия не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у ее западных границ и нацеленности блока на конфронтацию. Но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу, но на равноправной основе и с условием отказа Запада от курса на милитаризацию континента.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Британских солдат не отправят на Украину, заявил Сунак
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В миреВеликобританияПольшаРоссияГрант Шэппс
 
 
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