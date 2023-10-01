https://ria.ru/20231001/tusk-1899772864.html

Туск утверждает, что вывел на протест более миллиона человек

Туск утверждает, что вывел на протест более миллиона человек - РИА Новости, 01.10.2023

Туск утверждает, что вывел на протест более миллиона человек

Лидер польской оппозиции Дональд Туск утверждает, что в воскресном марше, который проходит по улицам польской столицы, принимают участие более миллиона человек. РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T16:51

2023-10-01T16:51

2023-10-01T17:09

в мире

польша

варшава

дональд туск

иоанн павел ii (кароль войтыла)

право и справедливость

европейский совет

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ВАРШАВА, 1 окт - РИА Новости. Лидер польской оппозиции Дональд Туск утверждает, что в воскресном марше, который проходит по улицам польской столицы, принимают участие более миллиона человек. Об этом он написал в соцсети Х, сопроводив запись фотографией колонны людей, идущих по аллее Иоанна Павла II."Более миллиона бело-красных (цвета флага Польши - ред.) сердец в Варшаве!" - написал Туск.Количество участников марша, озвученное Туском, подтвердила и варшавская мэрия. "В марше принимают участие около миллиона человек", - сообщил журналистам пресс-секретарь мэрии Якуб Ледуховский. В свою очередь, варшавская полиция не предоставляет данные о количестве участников протеста. "Мы никогда не предоставляем данных, если речь идет о количестве участников какого-либо массового мероприятия", - заявила журналистам официальный представитель столичной комендатуры полиции Малгожата Версоцкая. В воскресенье в Варшаве проходит марш протеста против политики правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS). Мероприятие организовал экс-председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, а ныне лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Дональд Туск. Участники протеста, собравшись на площади Романа Дмовского и прилегающих улицах, идут по центральным улицам польской столицы до площади Радослава. В марше участвуют не только жители Варшавы: организаторы централизованно свозили своих сторонников из других регионов. К сторонникам Туска присоединились приверженцы самых разных идеологий - как политические противники действующей власти, так и борцы с запретом на аборты, антиклерикалы и ЛГБТ-активисты. Марширующие заняли проезжую часть ряда улиц, в частности Иерусалимских аллей, что создало значительные затруднения в дорожном движении. На месте проведения марша присутствуют большие силы полиции. Стражи порядка пока не вмешиваются в происходящее. Парламентские выборы назначены в Польше на 15 октября. Победившая в них политическая сила сформирует новое правительство. Результаты последних соцопросов говорят о том, что "Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года, может ее и потерять. В настоящее время за PiS готовы проголосовать больше всего респондентов, однако оппозиционные партии Гражданская коалиция, "Объединенные левые", "Польша- 2050", Польская крестьянская партия имеют шанс завоевать более половины мест в сейме, если смогут объединиться.

https://ria.ru/20230928/es-1899111781.html

https://ria.ru/20230823/polsha-1891654545.html

польша

варшава

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Многотысячный марш польской оппозиции в Варшаве Польская оппозиция проводит в Варшаве многотысячный марш за две недели до выборов. 2023-10-01T16:51 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, варшава, дональд туск, иоанн павел ii (кароль войтыла), право и справедливость, европейский совет