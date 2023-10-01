https://ria.ru/20231001/tusk-1899772864.html
Туск утверждает, что вывел на протест более миллиона человек
Туск утверждает, что вывел на протест более миллиона человек - РИА Новости, 01.10.2023
Туск утверждает, что вывел на протест более миллиона человек
Лидер польской оппозиции Дональд Туск утверждает, что в воскресном марше, который проходит по улицам польской столицы, принимают участие более миллиона человек. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T16:51
2023-10-01T16:51
2023-10-01T17:09
в мире
польша
варшава
дональд туск
иоанн павел ii (кароль войтыла)
право и справедливость
европейский совет
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ВАРШАВА, 1 окт - РИА Новости. Лидер польской оппозиции Дональд Туск утверждает, что в воскресном марше, который проходит по улицам польской столицы, принимают участие более миллиона человек. Об этом он написал в соцсети Х, сопроводив запись фотографией колонны людей, идущих по аллее Иоанна Павла II."Более миллиона бело-красных (цвета флага Польши - ред.) сердец в Варшаве!" - написал Туск.Количество участников марша, озвученное Туском, подтвердила и варшавская мэрия. "В марше принимают участие около миллиона человек", - сообщил журналистам пресс-секретарь мэрии Якуб Ледуховский. В свою очередь, варшавская полиция не предоставляет данные о количестве участников протеста. "Мы никогда не предоставляем данных, если речь идет о количестве участников какого-либо массового мероприятия", - заявила журналистам официальный представитель столичной комендатуры полиции Малгожата Версоцкая. В воскресенье в Варшаве проходит марш протеста против политики правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS). Мероприятие организовал экс-председатель Европейского совета, экс-премьер-министр Польши, а ныне лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Дональд Туск. Участники протеста, собравшись на площади Романа Дмовского и прилегающих улицах, идут по центральным улицам польской столицы до площади Радослава. В марше участвуют не только жители Варшавы: организаторы централизованно свозили своих сторонников из других регионов. К сторонникам Туска присоединились приверженцы самых разных идеологий - как политические противники действующей власти, так и борцы с запретом на аборты, антиклерикалы и ЛГБТ-активисты. Марширующие заняли проезжую часть ряда улиц, в частности Иерусалимских аллей, что создало значительные затруднения в дорожном движении. На месте проведения марша присутствуют большие силы полиции. Стражи порядка пока не вмешиваются в происходящее. Парламентские выборы назначены в Польше на 15 октября. Победившая в них политическая сила сформирует новое правительство. Результаты последних соцопросов говорят о том, что "Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года, может ее и потерять. В настоящее время за PiS готовы проголосовать больше всего респондентов, однако оппозиционные партии Гражданская коалиция, "Объединенные левые", "Польша- 2050", Польская крестьянская партия имеют шанс завоевать более половины мест в сейме, если смогут объединиться.
https://ria.ru/20230928/es-1899111781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899775990_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8ae8c26f637f6faa447816e4e9860089.jpg
Многотысячный марш польской оппозиции в Варшаве
Польская оппозиция проводит в Варшаве многотысячный марш за две недели до выборов.
2023-10-01T16:51
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, дональд туск, иоанн павел ii (кароль войтыла), право и справедливость, европейский совет
В мире, Польша, Варшава, Дональд Туск, Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), Право и справедливость, Европейский совет
Туск утверждает, что вывел на протест более миллиона человек
Лидер оппозиции Польши Туск заявил, что вывел на протест более миллиона человек
ВАРШАВА, 1 окт - РИА Новости.
Лидер польской оппозиции Дональд Туск утверждает, что в воскресном марше, который проходит по улицам польской столицы, принимают участие более миллиона человек. Об этом он написал в соцсети Х
, сопроводив запись фотографией колонны людей, идущих по аллее Иоанна Павла II.
«
"Более миллиона бело-красных (цвета флага Польши
- ред.) сердец в Варшаве
!" - написал Туск.
Количество участников марша, озвученное Туском, подтвердила и варшавская мэрия.
«
"В марше принимают участие около миллиона человек", - сообщил журналистам пресс-секретарь мэрии Якуб Ледуховский.
В свою очередь, варшавская полиция не предоставляет данные о количестве участников протеста.
«
"Мы никогда не предоставляем данных, если речь идет о количестве участников какого-либо массового мероприятия", - заявила журналистам официальный представитель столичной комендатуры полиции Малгожата Версоцкая.
Дональд Туск допустил выход Польши из ЕС
В воскресенье в Варшаве проходит марш протеста против политики правящей в стране партии "Право и справедливость
" (PiS). Мероприятие организовал экс-председатель Европейского совета
, экс-премьер-министр Польши, а ныне лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Дональд Туск.
Участники протеста, собравшись на площади Романа Дмовского и прилегающих улицах, идут по центральным улицам польской столицы до площади Радослава. В марше участвуют не только жители Варшавы: организаторы централизованно свозили своих сторонников из других регионов. К сторонникам Туска присоединились приверженцы самых разных идеологий - как политические противники действующей власти, так и борцы с запретом на аборты, антиклерикалы и ЛГБТ-активисты. Марширующие заняли проезжую часть ряда улиц, в частности Иерусалимских аллей, что создало значительные затруднения в дорожном движении. На месте проведения марша присутствуют большие силы полиции. Стражи порядка пока не вмешиваются в происходящее.
Парламентские выборы назначены в Польше на 15 октября. Победившая в них политическая сила сформирует новое правительство. Результаты последних соцопросов говорят о том, что "Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года, может ее и потерять. В настоящее время за PiS готовы проголосовать больше всего респондентов, однако оппозиционные партии Гражданская коалиция, "Объединенные левые", "Польша- 2050", Польская крестьянская партия имеют шанс завоевать более половины мест в сейме, если смогут объединиться.
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