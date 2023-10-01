https://ria.ru/20231001/tseny-1899767870.html

Новак заявил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже началось

Новак заявил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже началось - РИА Новости, 01.10.2023

Новак заявил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже началось

Новак заявил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже началось

2023-10-01T16:16

2023-10-01T16:16

2023-10-01T16:32

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

павел зарубин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго ведут контроль за ценами на топливо на российских заправках, при этом снижение биржевых цен на топливо уже отражается на ценах в мелкооптовом сегменте, в том числе для сельхозтоваропроизводителей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". "Существует лаг между тем, как покупают нефтепродукты на бирже и затем продают потребителям непосредственно. Я уверен, что в ближайшее время практически во всех субъектах мы увидим положительный эффект по снижению мелкооптовых цен. Что касается цен на АЗС, поручено и Федеральной антимонопольной службе, и Минэнерго обеспечивать постоянный контроль по заправкам, особенно по независимым, тем, кто покупает на бирже нефтепродукты", - сказал Новак.По его пловам, запрет экспорта топлива из России необходим для стабилизации цен. Так, после этой меры цены на бирже упали на 16-20%. "Это в свою очередь сегодня транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе для сельхозтоваропроизводителей", - добавил Новак.Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ ожидает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.

https://ria.ru/20231001/neft-1899693718.html

https://ria.ru/20230929/eksport-1899512413.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, павел зарубин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)