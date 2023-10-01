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Новак заявил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже началось - РИА Новости, 01.10.2023
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16:16 01.10.2023 (обновлено: 16:32 01.10.2023)
https://ria.ru/20231001/tseny-1899767870.html
Новак заявил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже началось
Новак заявил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже началось - РИА Новости, 01.10.2023
Новак заявил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже началось
Новак заявил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже началось
2023-10-01T16:16
2023-10-01T16:32
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
павел зарубин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго ведут контроль за ценами на топливо на российских заправках, при этом снижение биржевых цен на топливо уже отражается на ценах в мелкооптовом сегменте, в том числе для сельхозтоваропроизводителей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". &quot;Существует лаг между тем, как покупают нефтепродукты на бирже и затем продают потребителям непосредственно. Я уверен, что в ближайшее время практически во всех субъектах мы увидим положительный эффект по снижению мелкооптовых цен. Что касается цен на АЗС, поручено и Федеральной антимонопольной службе, и Минэнерго обеспечивать постоянный контроль по заправкам, особенно по независимым, тем, кто покупает на бирже нефтепродукты&quot;, - сказал Новак.По его пловам, запрет экспорта топлива из России необходим для стабилизации цен. Так, после этой меры цены на бирже упали на 16-20%. "Это в свою очередь сегодня транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе для сельхозтоваропроизводителей", - добавил Новак.Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ ожидает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.
https://ria.ru/20231001/neft-1899693718.html
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, павел зарубин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Павел Зарубин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Новак заявил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже началось

Новак: власти следят за ценой топлива на АЗС, в мелком опте она уже снижается

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота АЗС
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа АЗС. Архивное фото
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Новак заявил, что снижение цен на топливо в мелком опте уже началось
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго ведут контроль за ценами на топливо на российских заправках, при этом снижение биржевых цен на топливо уже отражается на ценах в мелкооптовом сегменте, в том числе для сельхозтоваропроизводителей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
«

"Существует лаг между тем, как покупают нефтепродукты на бирже и затем продают потребителям непосредственно. Я уверен, что в ближайшее время практически во всех субъектах мы увидим положительный эффект по снижению мелкооптовых цен. Что касается цен на АЗС, поручено и Федеральной антимонопольной службе, и Минэнерго обеспечивать постоянный контроль по заправкам, особенно по независимым, тем, кто покупает на бирже нефтепродукты", - сказал Новак.

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Пошлина на экспорт нефти из России выросла на 2,5 доллара
Вчера, 01:27
По его пловам, запрет экспорта топлива из России необходим для стабилизации цен. Так, после этой меры цены на бирже упали на 16-20%. "Это в свою очередь сегодня транслируется уже на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе для сельхозтоваропроизводителей", - добавил Новак.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Минэнерго РФ ожидает, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве также ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр НовакПавел ЗарубинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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